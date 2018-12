Storie Italiane | lady Gucci vive con 400 euro al mese ma sventola banconote da 500

Bruno Vespa/ 'Governo M5s-Lega? Cambiamento più forte di quanto non si immaginasse' - Storie Italiane - - IlSussidiario.net : Bruno Vespa ospite di Storie Italiane, il conduttore di Porta a Porta: 'Governo M5s-Lega? Cambiamento più forte di quanto non si immaginasse'.

Storie Italiane - lo struggente messaggio di Fisichella a Schumacher : 'Tuo figlio...' : Michael Schumacher ? Mi piacerebbe riabbracciarlo e parlare con lui. Gli racconterei quello che sta facendo il figlio, che sta crescendo, che sta vincendo e che, probabilmente, diventerà un campione ...

Roberta Damiata Vs Roberto Alessi/ Lite sull'eredità Sordi a Storie Italiane : 'Si calmi - ha una certa età...' - IlSussidiario.net : Roberta Damiata contro Roberto Alessi e la Comin, Lite sull'eredità Sordi a Storie Italiane: 'Si calmi, ha una certa età...'

Morte Sandro Mayer - a Storie Italiane la commozione della figlia Isabella : Con la voce rotta dall’emozione Isabella ricorda il papà Sandro Mayer, scomparso il 30 novembre, a Storie italiane, il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele. “Per me è stato unico. A Natale, con mio papà, quando ero piccola, facevamo sempre un presepe stupendo. Un ricordo bellissimo. Lo facevamo e lui ogni sera me lo faceva cambiare, mi raccontava la storia di tutti i pastori, ogni sera diversa. Questa cosa mi rimane nel ...

Sandro Mayer - a Storie Italiane la figlia Isabella e le lacrime di Eleonora Daniele : Sandro Mayer nel ricordo della figlia Isabella su Rai1 Oggi, lunedì 3 dicembre, è il giorno dell’estremo saluto a Sandro Mayer. Il giornalista e direttore del gruppo Cairo è scomparso lo scorso venerdì 30 novembre. Mayer è deceduto all’improvviso a causa di un’infezione all’età di 77 anni. Oggi a Milano, nella Basilica di San Babila, […] L'articolo Sandro Mayer, a Storie Italiane la figlia Isabella e le lacrime di Eleonora Daniele proviene ...

Alessandra Verni - la mamma di Pamela Mastropietro - è stata intervistata questa mattina da 'Storie Italiane' [Video] : 30 novembre 2018 - Alessandra Verni, la mamma di Pamela Mastropietro, la ragazza 18enne uccisa, fatta a pezzi, ritrovata il 31 gennaio 2018 e lasciata in due valigie a Pollenza , Macerata, da alcuni ...

Storie Italiane - Fiore Argento sulla sorella Asia e Fabrizio Corona : ‘Sapevo non sarebbe durata’ : “Sapevo che non sarebbe durata, conosco mia sorella”. Chi parla è Fiore Argento, sorella di Asia Argento a proposito della love story con Fabrizio Corona già finita al grido social di “Scendo da ‘sta giostra”. Fiore, ospite di Eleonora Daniele nella puntata di Storie italiane in onda venerdì 30 novembre su Rai1, commenta la rottura tra l’ex re dei paparazzi e l’attrice: “Si sono visti poche volte, ...

Morte Sandro Mayer - la reazione in diretta di Eleonora Daniele a Storie italiane : Dramma in diretta su Rai 1. La notizia della Morte prematura del giornalista e opinionista Sandro Mayer ha sconvolto l’Italia e, ovviamente, tutto il mondo della televisione. Sandro Mayer, nato a Piacenza nel 1940, è stato uno dei personaggi di spicco nel panorama del giornalismo rosa italiano. Ha diretto Dolly, Novella 2000, Epoca e Gente (per vent’anni), poi è sbarcato a Cairo Editore ed è diventato direttore di Dipiù e Dipiù TV. Ma ...

Fiorella (Fiore) Argento a ‘Storie Italiane’ : chi è la sorella di Asia : La mia vita sembra un film dei Monty Python diretto da David Lynch. Una farsa grottesca. Mi faccio due risate e scendo da sta giostra”. Con questa frase, Asia Argento conferma i tanti rumors che si rincorrono da giorni: tra lei e Fabrizio Corona è finita. Una storia archiviata dopo appena un mese, secondo quanto scrive anche il settimanale ”Chi”. A dare seguito ad Asia Argento, anche Fabrizio Corona attraverso un video in cui ...

