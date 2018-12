Stop ai diesel Euro 4 al Nord

Milano - emergenza smog : Stop ai diesel Euro 4 - : I superamenti del valore limite di 50 microgrammi si sono verificati in modo consecutivo dal 30 novembre al 5 dicembre. Tra le misure immediate, stop ai diesel Euro 4 e divieto di superare i 19° nei ...

Allarme smog - blocco del traffico diesel Euro 4. Ecco gli Stop nelle città : Bologna, Torino, Milano. Queste alcune delle città interessate dalle misure antismog. Molti i divieti, oltre al blocco della circolazione dei veicoli diesel più inquinanti

Blocco traffico a Torino da domani/ Ultime notizie - Stop a Euro 4 diesel : smog e polveri sottili oltre limiti - IlSussidiario.net : Blocco del traffico a Torino e provincia da domani: stop ai veicoli Euro 4 diesel a causa di smog oltre i limiti. Sanzioni per sforamento soglie Pm10?

Stop diesel - a rischio 5 milioni di auto : Sono quasi 5 milioni , circa il 12,9% del totale delle auto in circolazione, i veicoli diesel Euro 3 o inferiori a rischio Stop . E' quanto emerge dall'analisi realizzata da Facile.it che, ...

Milano. Area B : dal 25 febbraio Stop agli Euro 3 diesel : Definita la data di partenza del provvedimento Area B contro lo smog a Milano: dal 25 febbraio stop alle auto

Milano : da 25 febbraio Stop diesel Euro3 in area B (2) : (AdnKronos) - Per consentire alle famiglie con reddito Isee sotto i 14 mila euro di non inquinare, l’amministrazione comunale ha deciso di estendere, anche ai veicoli immatricolati per il trasporto delle persone purché di residenti a Milano, i contributi destinati ai veicoli merci per sostituire le

Giudice ordina Stop vecchi diesel a Bonn e Colonia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Diesel euro 4 - Milano : scontro tra Regione e Comune sullo Stop di oggi alla circolazione : oggi il Comune di Milano [VIDEO] ha dato il via allo stop di circolazione per 30 mila veicoli privati Diesel euro 4, dalle ore otto e trenta del mattino fino alle diciotto e trenta del pomeriggio. Ma il divieto non si è fermato alle autovetture e ai veicoli: i negozi dovranno mantenere il proprio termostato sui 19 gradi, mentre è vietato l'uso di stufe a legna poco efficienti per le abitazioni. I blocchi sono stati effettuati per il troppo smog ...

Smog - Stop agli Euro 4 diesel a Milano : la Regione Lombardia critica la misura : Scatta lo stop agli Euro 4 diesel a Milano a causa dell’inquinamento, ma l’assessore lombardo all’Ambiente, Raffaele Cattaneo, non e’ convinto del provvedimento. Per quattro giorni consecutivi l’Arpa ha registrato valori di polveri sottili oltre il limite consentito dalla legge di 50 mg/mc e sono scattate le misure temporanee di primo livello del ‘Protocollo aria’, definito da un accordo tra le regioni ...