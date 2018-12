Stati Uniti | mercato del lavoro rallenta | meno occupati a novembre

“Papà - fammi una promessa” - il libro-verità di Joe Biden conquista gli Stati Uniti : "Papà, fammi una promessa. Un anno di speranza, sofferenza e determinazione" è il racconto delle drammatiche e toccanti vicende familiari e politiche che hanno colto l'ex-vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden in carica fino al 2017. Il libro edito da NR edizioni e tradotto da Francesco Costa, ha raggiunto la vetta della classifica del New York Times.Continua a leggere

Taxi a guida autonoma - debutta negli Stati Uniti il servizio di Waymo : Un servizio simile a quello di Uber, Lyft e delle altre app per prenotare un Taxi, certo, ma fornito attraverso una flotta di automobili a guida autonoma. L’annuncio era stato dato lo scorso anno nel corso del Web Summit di Lisbona: Alphabet, l’azienda di Google al lavoro sulla produzione di veicoli capaci di spostarsi nel traffico senza la necessità di un conducente, aveva dichiarato che entro la fine del 2018 avrebbe lanciato ...

Economia : politologo Bremmer sul 'Corriere della Sera' - partita Cina-Stati Uniti tra passi avanti e rotture : Roma, 07 dic 09:22 - , Agenzia Nova, - Ian Bremmer, il politologo fondatore e direttore di Eurasia Group, in un suo intervento sul "Corriere della Sera" scrive che anche se Trump... , Res,

Cop24 - gli Stati Uniti alimentano il disimpegno di altri paesi sul clima : Lo scopo principale del negoziato in corso in Polonia in questa 24^ Conferenza internazionale per il clima, che durerà dal 3 al 14 dicembre, è quello di approvare le regole (Paris rulebook) per rendere effettivo l'Accordo di Parigi del 2015.Tale Accordo si basa sugli impegni nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra dichiarati dai vari paesi aderenti, con due problemi principali: molti aspetti di tali impegni non sono ...

Oltre Huawei - le conseguenze della guerra tecnologica Stati Uniti-Cina : Milano. Il Global Times, giornale vicino al partito comunista cinese, accusa apertamente gli Stati Uniti di provare a frenare l'espansione del gigante asiatico Huawei ordinando l'arresto del suo direttore finanziario, nonché figlia del fondatore, Meng Wanzhou. Huawei – con 92,5 miliardi di dollari d

La tregua scritta sull'acqua tra Stati Uniti e Cina : Huawei è la società numero due al mondo negli smartphone. In alcuni mercati, come quello indiano, ha superato il leader Samsung per numero di telefoni venduti. Ed è all'avanguardia nelle reti ...

Stati Uniti : alcuni studenti scambiano il logo di Super Smash Bros. Ultimate per quello di un mirino e scoppia il panico : Ore di tensione in una scuola statunitense, quando uno studente molto appassionato di Super Smash Bros. Ultimate ha disegnato sulla lavagna della sua classe un messaggio che è stato interpretato come l'evidente minaccia di una sparatoria scolastica imminente.Il giovane si era limitato a scrivere sulla lavagna "7 dicembre, è tempo di Super Smash Bros. Ultimate", sostituendo però il nome del gioco con il suo logo. Come riferisce Resetera alcuni ...

Stati Uniti - ordini beni durevoli giù a ottobre : A picco gli ordini all'industria americani . Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, gli ordini hanno evidenziato un pesante calo del 2,1%, dopo il +0,2% del mese precedente, dato ...

Stati Uniti - il deficit commerciale aumenta oltre le attese : aumenta oltre le attese il deficit commerciale americano di ottobre . La bilancia commerciale ha mostrato infatti un disavanzo di 55,5 miliardi di dollari , in crescita rispetto al passivo di 54,6 ...

Stati Uniti - gli occupati nel settore privato frenano : E' cresciuta meno delle attese l'occupazione negli Stati Uniti . Gli occupati di novembre hanno registrato un incremento di 179 mila unità , inferiori alle 225 mila unità del mese precedente, dato ...

Stati Uniti - licenziamenti in calo a novembre : Diminuiscono i licenziamenti negli Stati Uniti nel mese di novembre dopo il forte aumento riportato il mese precedente. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas , le principali società ...

L’arresto del CFO di Huawei in Canada inasprisce il clima teso tra Cina e Stati Uniti : La Chief Financial Officer di Huawei è stata arrestata in Canada ed è in attesa di estradizione negli USA. Sale la tensione tra Cina e Stati Uniti. L'articolo L’arresto del CFO di Huawei in Canada inasprisce il clima teso tra Cina e Stati Uniti proviene da TuttoAndroid.

Un contratto firmato dall'Italia con Stati Uniti e Germania costringe il nostro Paese a vendere armi all'Arabia Saudita : "Eppure non basta dire che una bomba cadrà", scriveva Gregory Corso, uno tra i più noti poeti della scena Beat. Aveva ragione. Non basta dire che un ordigno cadrà sugli inermi per fermarne la ...

Huawei - arrestata in Canada la direttrice finanziaria Meng Wanzhou. Stati Uniti : “Ha violato le sanzioni contro l’Iran” : La direttrice finanziaria del colosso cinese Huawei Technologies, Meng Wanzhou, è stata arrestata in Canada. A renderlo noto il dipartimento di giustizia canadese. Venerdì 7 dicembre è prevista l’udienza in cui il giudice deciderà se rilasciarla su cauzione. La manager 41enne, destinata a succedere al padre Ren Zhengfei, è stata arrestata su richiesta degli Usa, che intendono chiedere l’estradizione. Il sospetto è che la figlia del ...