STAR TREK: DISCOVERY - Recensione del secondo Short Trek "Calypso"

lostinaflashforward

: io non vedo l'ora...finalmente ritorna...non importa come... - MirkallaBonoli : io non vedo l'ora...finalmente ritorna...non importa come... - NEOrnrSHOP : RT @NEOrnrSHOP: STAR TREK - SPOCK RIFLESSIONI -SERIE COMPLETA 4 ALBI a FUMETTI- PRIMA STAMPA in Italiano. Lo trovi qui: - NEOrnrSHOP : RT @NEOrnrSHOP: STAR TREK - Box 4 DVD - VIAGGI NEL TEMPO - Fan Collection - Nuovo e sigillato! Lo trovi qui: -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Lo scorso Novembre CBS All Access ha rilasciato ildei quattroprevisti prima del debutto della seconda stagione di. Il titolo, "", ci ricorda quanto nell'universoi riferimenti letterari siano fondamentali per la sua comprensione totale e, non a caso, l'intera vicenda si fonda sull'immagine della ninfa incontrata da Ulisse nel suo viaggio di ritorno. Diretto da Olatunde Osusanmi (The Butchers' Knife Cares Not For The Lamb's Cry, What's Past Is Prologue) e scritto da Michael Chabon (uno dei sceneggiatori della nuova serie su Jean-Luc Picard), il cortometraggio ci fa' conoscere un nuovo personaggio e ci apre a un interessante mistero sulla USSDI "RUNAWAY" -Solitudine: Il cortometraggio si apre con delle immagini di un episodio di Betty Boop, per poi mostrare il protagonista, Craft, all'interno di una capsula di ...