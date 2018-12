Spoiler Che Dio Ci Aiuti 5 | la prima puntata in onda il giorno di San Valentino

Spoiler 'Che Dio Ci Aiuti 5' : messa in onda il 14 febbraio - assente Diana Del Bufalo : Continua l'attesa da parte del pubblico per la messa in onda della quinta stagione della serie televisiva 'Che Dio Ci Aiuti' capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Sono arrivate le prime indiscrezioni intorno al periodo di messa in onda della fiction prodotta dalla Lux Vide secondo le quali ci dovrebbero essere dei cambiamenti. La data d'inizio della serie tv coincide con la metà del mese di febbraio e ...

TWD 9 : perché i Whisperers stanno attaccando solo ora? (Spoiler) : TWD 9 ci presenta in via ufficiale i Whisperers, anche se abbiamo avuto modo di sentirli sussurrare in precedenza. Prima dello stop invernale, l’episodio 8 ci ha infatti permesso di vederli all’opera in modo brutale. Secondo gli SPOILER su TWD 9, alcune parole dette ad uno dei personaggi principali ci spiegano il motivo esatto che ha spinto il gruppo ad agire contro i Sopravvissuti che conosciamo da tanti anni. TWD 9 spoiler episodio ...

TWD 9 : Angela Kang risponde alle critiche sulla morte di… Spoiler : TWD 9 ci ha lasciato ancora una volta orfani di un volto storico della serie Tv apocalittica. L’uscita di scena di uno dei personaggi incontrati negli ultimi anni ha già spinto i fan a sollevare diverse critiche nei confronti della showrunner Angela Kang. Gli SPOILER su TWD 9 riguardano l’episodio 8, il midseason finale in onda doppiato in italiano nella prima serata di oggi. TWD 9 dice addio a… Ebbene sì, i rumors avevano ...

Spoiler - Il Segreto : Raimundo scopre che Alfonso potrebbe aver recuperato la vista : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nei prossimi mesi su Canale 5, si soffermano su Raimundo Ulloa interpretato dall'attore Ramon Ibarra. Il vecchio locandiere, infatti, scoprirà che Donna Francisca è in pericolo, mentre apprenderà da Matias che Alfonso potrebbe aver ripreso a vedere. Il Segreto, anticipazioni: Donna Francisca in pericolo Nel corso delle puntate de Il Segreto, in onda tra qualche mese su Canale 5, i ...

Spoiler Il Segreto : Fernando respinge le avance di Julieta dopo averla smascherata : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nei prossimi mesi su Canale 5, rivelano che Julieta Uriarte sarà disposta a tutto pur di trovare chi ha ucciso Saul. Per questa ragione, la moglie di Prudencio inizierà a fare delle avance esplicite a Fernando Mesia, che dimostrerà di essere molto più astuto di lei. Il Segreto anticipazioni: Prudencio sta truffando Donna Francisca Julieta e Fernando daranno vita ad un pericolosissimo ...

Un Posto al Sole Spoiler : Guido scopre che Mariella è incinta - la Viscardi scappa : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un Posto al Sole”. Per la settimana che andrà dal 26 al 30 novembre, saranno molteplici i colpi di scena. Prosegue la storia dedicata alla giovane e fragile Vera che, in preda ai suoi deliri, scapperà dalla clinica destando la preoccupazione di Ferri e di suo padre. Non mancherà l’attenzione anche su una tematica da tempo lasciata in sospeso: la gravidanza di ...

Spoiler - Il Segreto : Severo e Carmelo credono che Francisca sia la stalker di Adela : Nuovo appuntamento con le notizie de Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che la maestra Adela sarà minacciata da uno stalker. La donna, infatti, riceverà delle lettere minatorie, tanto che Severo e Carmelo sospetteranno che ci sia lo zampino di Donna Francisca. Il Segreto, anticipazioni: uno stalker minaccia Adela Adela diventerà la ...

Juventus-Empoli - che Spoiler Dybala : la foto insieme a Ronaldo svela gli schemi di Allegri : La gioia, la foto, lo spoiler. Il piccolo fuori programma che ha avuto come protagonista Paulo Dybala dopo Empoli-Juventus , 1-2, fa davvero sorridere. L'attaccante argentino, infatti, ha per errore ...

«Un Posto al Sole» : che ne sarà di Marina Giordano? (Spoiler) : Un Posto al sole: l'aggressione di MarinaUn Posto al sole: l'aggressione di MarinaUn Posto al sole: l'aggressione di MarinaUn Posto al sole: l'aggressione di MarinaUn Posto al sole: l'aggressione di MarinaUn Posto al sole: l'aggressione di MarinaUn Posto al sole: l'aggressione di MarinaUn Posto al sole: l'aggressione di MarinaUn Posto al sole: l'aggressione di MarinaUn Posto al sole: l'aggressione di MarinaUn Posto al sole: l'aggressione di ...

Spoiler Uomini e donne - Karina smaschera Federico : 'E' stato a letto con una mia amica' : Le anticipazioni sulla prossima puntata di Uomini e donne trono classico rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che riguarderanno in primis la tronista Teresa Langella. Nel dettaglio, infatti, possiamo svelarvi che uno dei suoi corteggiatori verra' smascherato da Karina Cascella, ex volto della trasmissione pomeridiana di Canale 5, la quale tornera' in onda per questo nuovo appuntamento. Il corteggiatore che verra' messo alle ...

Spoiler Il Segreto : Maria rivela che Gonzalo ha avuto delle relazioni clandestine : Nelle puntate spagnole attuali della soap opera “Il Segreto” [VIDEO] prodotta da Boomerang Tv e scritta dall’autrice Aurora Guerra è accaduto qualcosa di inaspettato. Tutto ha avuto inizio dopo il falso decesso di Francisca Montenegro dato che tutti i cittadini tranne Raimundo Ulloa continuano a credere che la dark lady ha perso la vita, invece è riuscita a sopravvivere dopo aver ricevuto uno sparo in pieno petto dal nipote Gonzalo Castro Jordi ...

Spoiler - Una Vita : Ursula rivela a Blanca che ha una gemella : Torna l'appuntamento con le notizie di Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, [VIDEO]in onda dal lunedì al sabato alle ore 14:10 su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate autunnali svelano che Blanca Dicenta scoprira' che Castora ha tentato di uccidere Jaime. La ragazza, a questo punto, minaccera' Ursula di rendere pubblico il segreto dell'infermiera. Peccato che la dark lady dimostrera' di non essere per niente impaurita, tanto da ...

Spoiler Uomini e donne - Andrew già deluso da Mara Fasone che porta in esterna Rodolfo : Arrivano nuove anticipazioni dal mondo di Uomini e donne, di cui in queste ore è stata registrata una nuova puntata del trono classico. Come ben saprete, in studio è arrivato anche Andrea Dal Corso, meglio noto al grande pubblico di Temptation Island con il nome di Andrew. Il tentatore fece perdere la testa alla bella Martina, che scelse di chiudere la sua relazione con il fidanzato Gianpaolo e adesso Andrew è stato chiamato in studio da Mara ...