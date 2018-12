Speed skating | Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki 2018 | quinti i due team pursuit

Speed skating - Coppa del Mondo Mazowiecki 2018 : i convocati dell’Italia per la terza tappa in Polonia. Francesca Lollobrigida il riferimento azzurro : Dopo le prime due tappe in Giappone, la Coppa del Mondo di Speed skating si trasferisce in Polonia, a Tomaszów Mazowiecki, e le attese per i colori azzurri non mancano. Nonostante l’assenza pesante di Nicola Tumolero, bronzo olimpico nei 10000 metri e campione d’Europa nei 5000, la compagine tricolore dal ct Maurizio Marchetto ha messo in mostra ottime cose sul ghiaccio nipponico che si vorra confermare sull’anello ...

Speed skating - Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki 2018 : donne sugli scudi - Francesca Lollobrigida guida la crescita azzurra : Sta per scattare la terza tappa di Coppa del Mondo di Speed skating: da domani a domenica a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, tre giorni di gare sull’ovale. Si parte venerdì con le gare sui 500 e sui 1000 metri e con le team pursuit, mentre sabato si disputeranno 500 e 1500, infine domenica spazio ai 5000 femminile, ai 10000 maschili e alle team sprint. Nella prima giornata l’Italia è chiamata a migliorare i piazzamenti a metà ...

Speed skating - Coppa del Mondo Mazowicki 2018 : Francesca Lollobrigida per proseguire la scalata tra le all-rounder : La Coppa del Mondo 2018-2019 di Speed skating torna in scena sull’ovale ghiacciato di Tomaszów Mazowiecki (Polonia). Siamo reduci dall’appuntamento nipponico di Tomakomai (Giappone) e in quella sede il talento di Francesca Lollobrigida è sbocciato come i fiori di mandorlo. La romana ha saputo risorgere dalle proprie ceneri. Se si guarda indietro, a quelle lacrime di PyeongChang (Corea del Sud), sembra passato un secolo. Sul ghiaccio ...

Speed skating - Coppa del Mondo Mazowicki 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Terzo appuntamento per la Coppa del Mondo di Speed skating e dopo il Giappone si torna in Europa e per la precisione a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia. Tra venerdì 7 e domenica 9 dicembre si svilupperà un programma impegnativo per gli atleti che vedrà anche le prove dei 5000 metri femminili e dei 10000 metri maschili. Tutte le specialità saranno visibili in streaming attraverso ISU TV. Di seguito il programma completo della tappa di Tomaszów ...

Speed skating - Coppa del Mondo junior 2018 : ottimo esordo degli azzurrini a Tomaszów Mazowiecki : Non cambia la musica nella squadra italiana junior di Speed skating. La compagine guidata da Enrico Fabris e da Matteo Rigoni ha iniziato con il piede giusto anche questa stagione agonistica, ottenendo ottimi risultati nel primo round in Polonia a Tomaszów Mazowiecki. Tra gli junior, in grande evidenza Francesco Betti e Laura Peveri. Il classe 2000 di Pergine Valsugana ha infatti conquistato il terzo posto sui 3000 metri con il crono di ...

Speed skating - Coppa del Mondo Tomakomai 2018 : Francesca Lollobrigida - una primattrice consumata in Giappone : La seconda tappa di Coppa del Mondo di Speed skating a Tomakomai (Giappone) fa già parte dell’album dei ricordi e per Francesca Lollobrigida gli scatti sono quelli che rimangono nel cuore e nel cervello. La tre giorni nipponica del Tomakomai Highland Sports Center ha permesso all’atleta nostrana di entrare di diritto nel gotha della specialità. Se si guarda indietro, a quelle lacrime di PyeongChang (Corea del Sud), sembra passato un ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 25 novembre : Fischnaller secondo nello slittino! Italia show nello Speed skating! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 25 novembre): la stagione della neve e del ghiaccio entra ufficialmente nel vivo, oggi ci aspetta una giornata davvero campale e ricchissima, una full immersion che durerà dalle prime luci dell’alba fino alla seconda serata. Spazieremo per diverse discipline e faremo letteralmente il giro del Pianeta per non perderci nemmeno un minuto di questo sabato ...

Speed skating - Coppa del Mondo Tomakomai 2018 : Francesca Lollobrigida superba nei 3000 metri e nel team sprint in Giappone : Terza ed ultima giornata di gare nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Speed skating a Tomakomai (Giappone). Sul ghiaccio nipponico sono arrivate altre grandi notizie per il movimento azzurro, in particolare dal settore femminile. Francesca Lollobrigida, infatti, ha conquistato il podio nei 3000 metri. La pattinatrice nostrana, reduce dal secondo posto nella mass start e dal quinto nei 1500 metri, ha saputo ottenere un riscontro di grande ...

Speed skating - Coppa del Mondo Tomakomai 2018 : team sprint femminile superlativo! Le azzurre sfiorano il successo e sono seconde in Giappone : Una giornata che non sembra finire mai quella del Tomakomai Highland Sports Center, sede della seconda tappa di Coppa del Mondo di Speed skating a Tomakomai in Giappone. Dopo il fantastico podio di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri, arrivano ancora dal settore femminile le soddisfazioni più belle per l’Italia. Nel team sprint femminile, infatti, le azzurre Lollobrigida, Francesca Bettrone e Noemi Bonazza hanno concluso in seconda ...

Speed skating - Francesca Lollobrigida terza nei 3000 metri in Coppa del Mondo! La consacrazione di una stella! : Non ci sono dubbi. La seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Speed skating a Tomakomai (Giappone), rimarrà nel cuore e nel cervello di Francesca Lollolobrigida. La pattinatrice laziale, seconda nella mass start e quinta nei 1500 metri ad un soffio dal podio ieri, si è confermata quest’oggi nei 3000 metri. L‘azzurra infatti ha saputo centrare il podio in questa distanza, giungendo terza con il tempo di 4’13″472. ...

Speed skating - Coppa del Mondo Tomakomai 2018 : Francesca Lollobrigida show! Seconda nella mass start - quinta nei 1500 metri! : A Tomakomai (Giappone) va in scena un autentico show da parte di Francesca Lollobrigida. La pattinatrice romana ha conquistato il primo podio stagionale nella Coppa del Mondo di Speed skating con il secondo posto nella mass start, sfiorando la top3 anche nei 1500 metri. La giornata della nativa di Frascati era iniziata con una prestazione superlativa nei 1500 metri, chiusi al quinto posto con il crono di 2’00″010, ad appena 18 ...

Speed skating - Coppa del Mondo Tomakomai 2018 : buon quinto posto del team pursuit femminile azzurro - Giovannini e Niero fuori dalla finale della mass start : Prima giornata di gare nella seconda tappa della Coppa del Mondo di Speed skating a Tomakomai (Giappone). Un day-1 in cui il colore azzurro è stato un po’ sbiadito visti i risultati dei nostri portacolori. Nelle semifinali della mass start maschile infatti sia Andrea Giovannini che Daniel Niero, per pochissimo, non sono riusciti ad accedere alla finale. Due heat molto tirate nelle quali i nostri due portacolori hanno ottenuto ...