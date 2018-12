Spazio | due robot a bordo della missione cinesa diretta sulla Luna ‘oscura’

meteoweb.eu

: In occasione del 50° anniversario della prima italiana, #Wonderland dedica una puntata speciale a '2001: Odissea ne… - RaiQuattro : In occasione del 50° anniversario della prima italiana, #Wonderland dedica una puntata speciale a '2001: Odissea ne… - goldhlkiss : Oggi abbiamo messaggiato rispetto agli altri giorni in cui ci scambiavamo proprio due parole (volevo lasciarle spaz… - grecolaci : RT @mariamacina: #Zingaretti “C’è spazio anche per Renzi” . Ma non si vergogna ad affermare una stupidaggine del genere? Grazie della conce… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Sono due i due mezziici protagonisti-un lander e un rover- Chang’e-4 appena lanciata dalla Cina everso il ‘lato oscuro’, il lato non visibile dalla Terra. Dopo il lancio, avvenuto dal centro spaziale di Xichang, nel sud ovestCina, i due mezziici dovrebbero raggiungere ladopo 27 giorni di viaggio per poi posarsi nel cratere Von Karman, all’interno del bacino Polo Sud-Aitken, per studiarne superficie e sottosuolo.“L’obiettivo è far luce sull’evoluzionee tentare la coltivazione di piante in vista di una futura basere” sottolinea l’Istituto Nazionale di Astrofisica su media.inaf.it Entrambi i mezziici, spiega l’Inaf, sono ‘eredi’precedentecinese Chang’e-3, che esattamente cinque anni fa ha portatoun ...