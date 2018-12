Sono triste perché nessuno doveva rimanere indietro | sono triste perché perde chi

Michael Dobbs - il creatore di House of Cards/ "Sono triste per la fine della serie - ma potrebbe tornare…" - IlSussidiario.net : House of Cards è giunto alla conclusione, ma per il suo creatore, Michael Dobbs questo è solo l'inizio per un nuovo capitolo.

Ecco le nuove stelle Michelin 2019 : Sono 10 i Tristellati : Grandissimi novità per la nuova Guida Michelin 2019. Da Parma, sede della presentazione, arriva la decima terza stella per la cucina italiana: Mauro Uliassi entra nell’elite, forse con un anno di ritardo ma a pieno merito. Il suo locale, Ristorante Uliassi Cucina di Mare a Senigallia da venti anni e ai vertici della critica. Mezza delusione per la mancanza di nuovi bistellati. Invece ben 29 le nuove stelle singole. LE nuove stelle 29 nuovi ...

Sfogo di Salvini dopo la rottura : ?"Adesso Sono triste - ma sereno" : Matteo Salvini ha vissuto una giornata particolare ieri. La sua storia con Elisa Isoardi è finita ed è stata la stessa conduttrice a farlo sapere con un post social in cui ha di fatto chiuso definitivamente il suo rapporto con il vicepremier. Il leader della Lega di fatto ha mandato un messaggio chiaro alla sua ex con cui ha archiviato il loro rapporto: "Per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non ...

Tragedia Leicester - parla mister Puel : “io sto bene - ma Sono terribilmente triste” : Claude Puel ha parlato della Tragedia che ha visto protagonista il patron del Leicester Vichai Srivaddhanaprabha “E’ una Tragedia per il club, il mio pensiero va alle vittime e ai loro familiari e voglio rassicurare tutti quelli che si sono preoccupati per me. sono terribilmente triste ma sto bene“. Claude Puel, allenatore del Leicester, ha voluto tranquillizzare tutti in merito alla sua presenza sul velivolo schiantatosi ...

Desirée Mariottini - i femminicidi a Roma Sono una lunga e triste storia. Ma la violenza non è il nostro futuro : Roma stamattina si è svegliata con un nuovo femminicidio. Dopo Desirée oggi è la volta di un’altra donna, uccisa a 23 anni con cinque colpi di pistola dall’ex compagno. È una conta che non si arresta quella delle donne che vengono uccise in quanto tali e di fronte a questa escalation non serve alcuna strumentalizzazione, alcuna retorica ma la corretta applicazione della Convenzione di Istanbul, che nel perseguire i principi di ...

Le reazioni alle accuse di stupro a Ronaldo Sono un triste caso di tifo : ... che ha nella competizione la sua ragion d'essere, piuttosto che con un club dell'uncinetto"come dimostrano in effetti i casi di cronaca con protagoniste le tifoserie calcistiche di mezzo mondo. ...