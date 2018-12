Smog Roma : stop ai veicoli più inquinanti fino a lunedì : Domani, domenica e lunedi’ 10 dicembre, blocco della circolazione per i veicoli piu’ inquinanti all’interno della Fascia Verde. Il blocco riguardera’ dalle ore 7:30 alle ore 20:30 ciclomotori e motoveicoli pre Euro 1 ed Euro 1 e autoveicoli alimentati a benzina Euro 2. Lo annuncia il Campidoglio. “Le categorie di veicoli previste dall’ordinanza firmata dalla Sindaca Virginia Raggi si aggiungono a quelle ...

Smog : dal 7 dicembre scattano le misure emergenziali in Emilia-Romagna : A partire da venerdì 7 dicembre e fino lunedì 10 dicembre compreso, sono in vigore le misure emergenziali nei comuni aderenti al PAIR della regione Emilia-Romagna, a causa del perdurare di condizioni meteorologiche che favoriscono la concentrazione di inquinanti: lo rende noto l’Agenzia ambientale Arpae. Si confermano le allerte per Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Forlì-Cesena. Dal 30 novembre nelle cinque province della ...

Smog Emilia-Romagna : PM10 oltre i limiti - scattano le misure d’emergenza : Scattate oggi le limitazioni previste in caso di superamento dei livelli di PM10 a Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Modena e Forlì–Cesena: stop per tre giorni anche ai diesel Euro 4 e ulteriori restrizioni per riscaldamenti privati e commerciali. Le centraline Arpae hanno rilevato tra sabato e lunedì livelli di polveri sottili oltre i livelli di guardia, complici anche le condizioni meteo degli ultimi giorni. oltre allo stop ai diesel euro ...

Smog - Arpae Emilia Romagna : “Finestre sulla strada? Il triplo delle polveri in casa” : Vivere in un appartamento che si affaccia su una strada trafficata significa avere più Smog anche dentro casa, rispetto a chi ha la finestra sul cortile interno o sul retro dell’edificio. E non poco: fino a tre volte di più’ Un ragionamento tutto sommato logico, certificato ora anche da uno studio condotto da Arpae Emilia-Romagna nell’ambito del progetto Supersito, realizzato nel 2013. I risultati sono stati pubblicati la ...

Smog - Roma ci riprova con un protocollo Da gennaio scattano limitazioni ai veicoli inquinanti e obblighi per le nuove caldaie : Divieto di circolazione per le automobili Euro 3 entro il 1 gennaio 2019 ed Euro 4 entro il 1 novembre 2020, incentivi regionali (con fondi governativi) per la sostituzione delle vetture e stretta anche sulle caldaie meno recenti. Misure da applicarsi per 6 mesi l’anno (da novembre a marzo) a Roma e provincia – nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti – con particolare attenzione alla Valle del Sacco. Il ministro ...

Emilia Romagna in campo con l'Ecobonus alle micro imprese per ridurre lo Smog : L'Emilia Romagna dice basta allo smog ed all'inquinamento , varando un importante incentivo, ecobonus, per la sostituzione dei vecchi veicoli aziendali con nuovi a minor impatto ambientale. La misura ...

Smog Roma : da Gennaio limitazioni ai veicoli inquinanti : limitazioni alla circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti già a partire dal primo Gennaio 2019, rete di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, obbligo di caldaie per il riscaldamento a basse emissioni, promozione di carburanti alternativi. Questi alcuni dei punti principali del pacchetto di misure previste dall’accordo – siglato dal ministro Costa e dal governatore del Lazio Zingaretti – sul miglioramento della ...

Smog Roma : 2 giorni di blocco della circolazione per le auto più inquinanti : Oggi e domani a Roma è in vigore il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde. Il blocco riguarda dalle ore 7.30 alle 20.30 ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 e autoveicoli alimentati a benzina EURO 2. Le categorie di veicoli previste dall’ordinanza firmata dal sndaco Virginia Raggi si aggiungono a quelle già bloccate in modo permanente nella Fascia Verde: autoveicoli alimentati ...

Smog Roma - tornano le domeniche ecologiche : si riparte il 18 Novembre : Prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche sono alcuni degli obiettivi delle domeniche ecologiche, che tornano nella Capitale a partire dal 18 Novembre. La Giunta capitolina ha dato il via libera all’iniziativa che prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore ...

