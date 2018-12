Smog | il Nord soffoca | misure da Milano all' Emilia |Blocco degli Euro 4 ma anche limiti

Smog - auto diesel Euro 4 ferme in tutto il Nord Italia fino a lunedì : superati limiti : Stop alle auto diesel nel Nord Italia da venerdì 7 a lunedì 10 dicembre per il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili (PM10) nell’aria. I valori hanno infatti superato per quattro giorni consecutivi il limite di 50 microgrammi per metro cubo d’aria. Attivate le procedure temporanee del Protocollo Aria, sottoscritto delle regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). I divieti principali ...

Inquinamento - nel Nord Italia è allarme Smog : da Milano a Bologna blocchi auto fino a lunedì : allarme smog nel Nord Italia. Da oggi partono nuovi blocchi alla circolazione delle auto per via dei dati sulle polveri sottili. Toccate da questi provvedimenti anche Bologna, Milano, Venezia e Padova.Lombardia. Scattano da venerdì 7 dicembre, le misure temporanee di primo livello in 6 province della Lombardia, in attuazione dell'Accordo di Bacino padano. Le limitazioni riguarderanno i comuni coinvolti delle province di Milano, Monza e ...

Inquinamento - il Nord nella morsa dello Smog : auto diesel ferme da oggi a lunedì : Divieti per i mezzi fino a Euro 4 a Milano, Bologna, Padova e Venezia. Sei province interessate in Lombardia, tutte e nove in Emilia-Romagna e quattro in Veneto. A Torino stop da domani. Timori per le feste natalizie

Smog - quasi quattro milioni di persone in Europa vivono in aree ad alto inquinamento. Il 95% è nel Nord Italia : Il nostro Paese è al primo posto in Europa per morti da biossido di azoto (20.500 vittime) e per l’ozono (3.200) e al secondo posto per i decessi causati dall’inquinamento da Pm2.5 (60.600 i decessi). Per capire meglio le cause e le proporzioni del problema nel nostro Paese, basta una percentuale: in tutto il Vecchio Continente ci sono 3,9 milioni di persone che abitano in aree dove sono superati contemporaneamente e regolarmente i limiti dei ...

Il 95% degli europei a rischio Smog vivono nel nord Italia : Il nostro Paese è al secondo posto per morti per Pm2.5 (60.600) e al primo per le morti da biossido di azoto (20.500) e per l'ozono (3.200).

Smog - in Nord Italia il 95% degli europei a rischio : - Oms, 90% bimbi respira inquinamento, 600mila morti Rapporto mondiale, Italia fra peggiori per la qualita' dell'aria Ogni giorno più del 90% dei bambini e ragazzi sotto i 15 anni nel mondo ...

Piano anti-Smog - da oggi al Nord via al blocco dei diesel più inquinanti : La Pianura Padana inaugura le norme antismog, ma in Piemonte i divieti slittano di una settimana. Stop alla circolazione degli Euro 3. In Emilia-Romagna fermi anche gli Euro 4

Smog - da domani il blocco dei diesel Euro 3 al Nord : coinvolte 1 - 1 milioni di auto - ecco chi può circolare (e dove) : Ormai manca poco: da lunedì 1 ottobre scatteranno le misure anti-Smog previste dal “Nuovo accordo per la qualità dell’aria nel bacino padano”, frutto dell’accordo tra il Ministero dell’Ambiente e le regioni Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto. Si tratta di un pacchetto che prevede limitazioni alla circolazione per le auto con motorizzazioni benzina e diesel più vecchie, dunque più inquinanti: il ...

Scatta il piano anti-Smog al nord : Il blocco per i mezzi più inquinanti, euro 3 parte da domani in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, dove il fermo è esteso anche ai veicoli euro 4 . Il provvedimento sottoscritto dalle regioni con il ...

Piano anti-Smog al Nord - stop ai diesel Euro 3 in 4 regioni | : Da lunedì 1 ottobre entra in azione il pacchetto firmato da Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, che resterà in vigore fino al 31 marzo dell'anno prossimo. Il 7 ottobre e il 4 novembre ...

Piano anti-Smog al Nord - stop ai diesel più inquinanti - : Da lunedì 1 ottobre entra in azione il pacchetto firmato da Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, che resterà in vigore fino al 31 marzo dell'anno prossimo. Il 7 ottobre e il 4 novembre ...