Smog | auto diesel Euro 4 ferme in tutto il Nord Italia fino a lunedì | superati limiti

Smog - Coldiretti Lombardia : a Milano poco verde e troppe auto : Secondo Coldiretti Lombardia a favorire lo Smog nelle città è l’effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi. A Milano, ogni abitante dispone di 17,9 metri quadrati di verde urbano a testa, a fronte di una media italiana di 31 metri quadrati, spiega Coldiretti regionale, che commenta i dati Istat in occasione ...

Inquinamento - nel Nord Italia è allarme Smog : da Milano a Bologna blocchi auto fino a lunedì : allarme smog nel Nord Italia. Da oggi partono nuovi blocchi alla circolazione delle auto per via dei dati sulle polveri sottili. Toccate da questi provvedimenti anche Bologna, Milano, Venezia e Padova.Lombardia. Scattano da venerdì 7 dicembre, le misure temporanee di primo livello in 6 province della Lombardia, in attuazione dell'Accordo di Bacino padano. Le limitazioni riguarderanno i comuni coinvolti delle province di Milano, Monza e ...

Inquinamento - il Nord nella morsa dello Smog : auto diesel ferme da oggi a lunedì : Divieti per i mezzi fino a Euro 4 a Milano, Bologna, Padova e Venezia. Sei province interessate in Lombardia, tutte e nove in Emilia-Romagna e quattro in Veneto. A Torino stop da domani. Timori per le feste natalizie

Smog - Coldiretti : stop auto perché solo 31 mq di verde a testa : Roma, 4 dic., askanews, - A favorire lo Smog nelle città è l'effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le ...

Smog : a Modena il 25 novembre domenica ecologica - stop alle auto inquinanti : Il 25 novembre 2018 è domenica ecologica a Modena, con limitazioni alla circolazione dalle 8.30 alle 18.30, nell’area del centro abitato, delimitata dalla tangenziali. Fino al 31 marzo 2019 tutte le domeniche sono ecologiche, tranne il 6 gennaio. Per tutta la domenica sarà anche possibile viaggiare sugli autobus di linea urbani pagando un solo biglietto di corsa semplice. Non possono circolare: Veicoli Benzina pre Euro (Euro 0) ed Euro ...

Bollo auto : si pensa alla riforma della tassa - dalla potenza si passa a consumi e Smog : Il Bollo auto è una delle tasse più antipatiche per gli italiani ed è uno degli argomenti più dibattuti. Oggi la tassa di circolazione, che per molti è una tassa di proprietà perché va pagata anche se non si circola con la propria auto, si paga in base alla potenza del veicolo. auto più grosse di cilindrata pagano di più di quelle più piccole, questo il criterio utilizzato in sede di calcolo della tassa. Da tempo si parla di correggere questo ...

Smog - Costa : “Meccanismo bonus malus per le auto verdi” : “Il ministero dell’Ambiente ha messo a disposizione risorse economiche e incentivi per il cambio dell’auto e per avviare un percorso di incentivazione bonus malus offrendo la possibilità di far pagare meno a chi inquina meno”. Lo afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa parlando di una delle misure contenute nell’accordo sulla qualità dell’aria siglato con il governatore del Lazio Nicola ...

Smog Roma : 2 giorni di blocco della circolazione per le auto più inquinanti : Oggi e domani a Roma è in vigore il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde. Il blocco riguarda dalle ore 7.30 alle 20.30 ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 e autoveicoli alimentati a benzina EURO 2. Le categorie di veicoli previste dall’ordinanza firmata dal sndaco Virginia Raggi si aggiungono a quelle già bloccate in modo permanente nella Fascia Verde: autoveicoli alimentati ...

Smog a Milano - botta e risposta tra Regione e Comune su blocco auto - : Primi stop ai veicoli Diesel Euro 4 dopo che per 4 giorni consecutivi è stato superato il livello di polveri sottili nell'aria. L'assessore regionale chiede meno rigidità. La replica di Palazzo Marino:...

Smog : Cattaneo - meno automatismo su blocco euro 4 a Milano : Milano, 22 ott. (AdnKronos) - "Serve meno automatismo e più buonsenso: in Lombardia dobbiamo combattere gli inquinanti e non la mobilità". Così l'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, commenta il blocco nella fascia di Milano dei veicoli diesel euro 4 da domani f

Roma : domenica torna #Vialibera - 15 chilometri senza auto e Smog : Roma – domenica 28 ottobre torna a Roma #Vialibera. Per tutta la giornata alcune strade, in Centro ma non solo, saranno dedicate a pedoni e ciclisti e diventeranno teatro di iniziative per grandi e piccoli. Un unico percorso di circa 15 chilometri libero da auto e smog. Dopo il successo delle prime due edizioni, spiega una nota del Campidoglio, anche stavolta il programma offrira’ eventi culturali, feste di quartiere e ...

Smog - la Regione fa marcia indietro : stop al blocco delle automobili euro 4 : BOLOGNA Avevano criticato lo stop ai diesel euro 4 deciso dall'Emilia-Romagna, ma i 5 stelle non applaudono per la retromarcia ingranata oggi nel summit tra sindaci e Regione. «Il dietrofront della ...

Smog - a Bologna l'Ev show : elettrico alla portata del 60% degli automobilisti : Ma per prima deve crederci anche e soprattutto la politica. SCAPOLI: 'NECESSARI GLI STAKEHOLDER POLITICI' 'Ci vogliono gli stakeholder politici che facciano le infrastrutture- afferma Scapoli- e che, ...

L’Europarlamento e lotta allo Smog : giù emissioni delle auto del 40% nel 2030 : Il progetto di legge: i costruttori dovranno garantire la copertura di quote di mercato con veicoli «green»: se non raggiungeranno l’obiettivo scatteranno multe