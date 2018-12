Smog | allerta arancione | stop a 220mila diesel Euro 4 in Veneto

Smog : la Cina vuole cambiare il sistema di allerta : In considerazione del miglioramento della qualità dell’aria degli ultimi anni, l’Ufficio per l’Ambiente di Pechino ha intenzione di eliminare l’allarme blu, il più basso, e di abbassare la soglia per l’allarme arancione. L’attuale sistema di allarme per l’inquinamento atmosferico, in vigore dal 2016, consta di quattro livelli, con il rosso per il livello più alto di inquinamento, seguito da arancione, ...