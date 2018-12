Smartphone carico per settimane | ecco le batterie del futuro

meteoweb.eu

: I RT a carico di @ncorrasco sono per dimostrare che il Milan Tuider è la classe più'tarda' dell'intero mondo social… - BullaInterista : I RT a carico di @ncorrasco sono per dimostrare che il Milan Tuider è la classe più'tarda' dell'intero mondo social… - TELADOIOLANIUS : @DanieleMiso @paolaokaasan @BiogalFa @a_meluzzi @BiazzoRiccardo @no_euro @PiazzaaItalia @klapka_jerome… - 3timehappymom : RT @Fausta1410: Fuoco acceso, divano, tutti muti, smartphone carico... insomma modalità #giovediguanciale ?? @LinoGuanciale #LAllieva2 https… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) In unnon troppo lontano sarà possibile ricaricare losolo ogni 2: ciò grazie abasate sul fluoruro (la forma del fluoro con carica negativa) che sono in grado di durare 8 volte più a lungo delle attuali agli ioni di litio. La nuova generazione di dispositivi è al centro di uno studio guidato dal Jet Propulsion Laboratory, gestito dall’Istituto di Tecnologia della California per conto della NASA, i cui risultati sono stati pubblicati su “Science”.“Leal fluoruro possono durare molto più a lungo di quelle usate oggi, ma si tratta di una sostanza difficile con cui lavorare, perché molto corrosiva e reattiva“, ha spiegato Robert Grubbs, autore della ricerca e vincitore del Nobel per la Chimica nel 2005.Leproducono elettricità facendo spostare atomi carichi (ioni) dal polo positivo a quello negativo ...