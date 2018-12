Sky Sport Serie A 15a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Motorsport - il 42esimo episodio su Sky Sport : Nel frattempo lo spagnolo sta continuando a familiarizzare col mondo delle corse a stelle e strisce e così, il due volte iridato di F1 nell'ultima gara di Abu Dhabi, non ha neanche avuto il tempo di ...

Inter-Psv - Champions League : la partita in diretta tv esclusiva su SkySport : Quattro giorni dopo la Juventus in campionato, l’Inter affronterà la decisiva sfida di Champions League contro il Psv Eindhoven nella sesta ed ultima giornata della fase a gironi. Gli olandesi, già eliminati da tutto, Europa League compresa, sono l’ultimo ostacolo verso la qualificazione dei neroazzurri agli ottavi di finale. Ma oltre a non fallire assolutamente la gara di San Siro gli interisti dovranno inoltre tifare per il Barcellona, già ...

Un dicembre a tutto sport su Sky : dal calcio al basket - tutti gli eventi : Anche nell'ultimo mese dell'anno non ci sarà tempo per annoiarsi per tutti gli appassionati di sport abbonati a Sky L'articolo Un dicembre a tutto sport su Sky: dal calcio al basket, tutti gli eventi è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Offerte Calcio e Sport Sky : le promozioni di dicembre 2018 : Che cosa comprende Sky Sport Annunci Google Sky Sport , invece, include 8 canali dedicati , con satellite o fibra; su digitale terrestre solo 2, per il Calcio europeo, con la Champions League , l' ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 15a giornata Premier : Calcio Estero SKY Sport 3 incontri in esclusiva tra il 4 e il 5 Dicembre 2018 due in diretta e uno in differita,validi per la 15ma giornata Big-Match a Old Trafford:MANCHESTER UNITED-ARSENALmercoledì 5 dicembre, ore 21, Sky Sport Football e Sky Sport Uno(live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) ...

Il calendario dei principali avvenimenti eventi di dicembre su Sky Sport : Aspettando l'anno che verrà. Il 2018, è il caso di dirlo, si chiuderà con i botti. E non solo a capodanno perché dicembre è un mese ricco di eventi Sportivi. Non solo calcio ma anche la magia dell'NBA e il rombo dei motori con il Rally di Monza riempiranno le case degli abb...

Il calendario dell'avvento? No - dell'evento : tutti gli appuntamenti sportivi Sky prima del 2019 : Occhio alla linea però, si rischia un'indigestione di sport! Il calendario degli eventi sportivi di dicembre su Sky LA SERIE A: 5 GIORNATE , tutte le gare trasmesse da Sky, Si parte subito a mille ...

Juventus-Inter apre la 15^ giornata di Serie A : la partita in diretta tv su SkySport : Nell'anticipo del venerdì sarà il derby d’Italia Juventus Inter ad aprire la quindicesima giornata di Serie A. Sfida ricca di fascino e spesso anche di polemiche, diventate particolarmente velenose soprattutto dopo l'assegnazione al club nerazzurro dello scudetto revocato alla Vecchia Signora in seguito all'inchiesta denominata 'calciopoli'. Con 233 incontri ufficiali disputati si tratta della partita che si è giocata più volte nel calcio ...

Valentino Rossi - 100 km dei campioni : lo speciale a Natale su Sky Sport MotoGP : Nei giorni scorsi il campione del mondo della Formula 1 ha provato una R1 sul circuito di Jerez: " Lewis ha una grande passione per le moto , addirittura a volte esagera dicendo che i veri piloti ...

NBA - LeBron James sfida i Phoenix Suns in prima serata su Sky Sport : La presentazione del match Magic Johnson ha provato a scuotere la sua squadra qualche giorno fa, cercando di accendere un barlume d'orgoglio in tutti "gli altri" componenti del roster da lui ...

Sky Sport Serie A 14a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : La Serie A di Sky riparte con un Palinsesto interamente rinnovato e con l’Esclusiva più forte di sempre.A partire dal canale Sky Sport Serie A, totalmente dedicato al campionato italiano .E per la prima volta, la Serie A di Sky non sarà soltanto via satellite, ma anche sul digitale terrestre e via fibra. Saranno 266 le partite visibili solo su Sky ogni stagione, più del doppio risp...

NBA - weekend su Sky Sport : sabato con Giannis a New York - domenica LeBron in prima serata : Entrambe le partite verranno trasmesse in diretta su Sky Sport NBA con commento live " Alessandro Mamoli e Matteo Soragna per Milwaukee-New York, Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua per Los Angeles-...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 14a giornata Premier e 13a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 10 incontri in esclusiva tra il 30 Novembre e il 3 Dicembre 2018 Premier LEAGUE 6 match validi per la 14ma giornata Grande domenica di derby in Inghilterra, due a Londra e uno a Liverpool: CHELSEA-FULHAM (ore 13) con la sfida tutta italiana delle panchine tra Sarri e Ranieri ARSENAL-TOTTENHAM (ore 15.05) live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q e LIVERPOOL-EVERTON (ore 17.15) Bundesliga 4 partite del 13mo ...

Serie A femminile - 9giornata : su Sky Sport Roma-Milan e il derby di Firenze : Chiuderà la nona giornata su Sky Sport il posticipo delle 12:30 con il derby di Firenze . La neo promossa Florentia , protagonista di un ottimo avvio di stagione e già capace di fermare sul pareggio ...