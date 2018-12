Silvio Berlusconi contro il M5s | “Sono incapaci | dubito che siano buoni per pulire i

Silvio Berlusconi - la frase rubata : 'Agli sgoccioli - e con Matteo Renzi....'. Forza Italia - il ribaltone : 'Agli sgoccioli'. Silvio Berlusconi sceglie questa immagine per fotografare lo stato di salute del governo, 'un'alleanza innaturale'. Davanti ai parlamentari e ai consiglieri regionali di Forza Italia ...

Silvio Berlusconi mobilita FI : 'Italia a rischio recessione - noi siamo il Partito del Pil' : C'è aria di delusione e di insoddisfazione in Forza Italia a proposito dei punti programmatici contenuti nella manovra di bilancio, sottoscritta dal Governo M5S-Lega. Per Antonio Tajani, più che il Movimento 5 Stelle è la Lega che sta generando un grosso malcontento in tutte le categorie lavorative e produttive. E per certi versi sta tradendo le aspettative e le idee fondanti del centrodestra, infatti il presidente del parlamento europeo ha ...

Silvio Berlusconi missione Roma : la sfida a Salvini nella partita delle piazze : Il leader di Forza Italia incontra i maggiorenti del partito azzurro che venerdì terrà la sua convention. Nessun incontro è...

"Silvio Berlusconi pagò 5 milioni per il silenzio di Ruby Rubacuori" : lo dice il suo ex avvocato : Che fine ha fatto Karima El Marhroug, conosciuta come 'Ruby Rubacuori' e per il parlamento italiano 'nipote di Mubarak'? Oggi 26enne, nonché mamma della piccola Sofia, Karima ha scritto una pagina di Storia del nostro straordinario Paese grazie al famigerato Rubygate, trascinando con sè l'allora premier Silvio Berlusconi.Ebbene secondo quanto riportato dall'avvocato Egidio Verzini, che difese la El Marhroug nel 2011, proprio Berlusconi ...

Silvio Berlusconi - il piano definitivo sulle prossime elezioni : Salvini e Renzi - che cosa ha deciso : Se si votasse oggi e sulle schede gli italiani trovassero una cosa chiamata centrodestra, trainata da Matteo Salvini, non ci sarebbe partita: otterrebbe la maggioranza assoluta dei parlamentari e il ...

Matteo Salvini - il retroscena : 'Perché ha dato buca al pranzo con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni' : Il forfait non farà certo bene a un centrodestra che già in versione politica nazionale va declinato al passato e che sopravvive solo a livello di amministrazioni locali. È quello dato oggi 30 novembre da Matteo Salvini al pranzo con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. ...

Martina punge Renzi : "Io a Silvio Berlusconi non chiedo scusa" : "Io non chiedo scusa a Silvio Berlusconi. I problemi che abbiamo davanti sono figli della destra di questi anni e dei guasti che hanno prodotto. Dopodichè capisco il ragionamento di questa provocazione, cioè che è meglio una destra istituzionale che una destra nazionalista e populista. Non riabiliterei però scelte e persone che hanno fatto male in questi anni all'italia". Lo dichiara Maurizio Martina candidato alla ...

Silvio Berlusconi vittima del ricatto M5s sulle frequenze tv : perché Salvini è in difficoltà : I rapporti tra Lega e M5s rischiano di toccare un nuovo livello di rottura dopo l'ultimo annuncio da sponda grillina che suona tanto di minaccia nei confronti dei leghisti, attraverso un attacco ...

Silvio Berlusconi - la lettera di Stefano Maullu : 'Ti spiego perché lascio Forza Italia' : ... senza dimenticare la nostra dimensione atlantica, che deve contrastare i tecnocrati di Bruxelles facendo loro capire che siamo la settima potenza industriale al mondo e che se pensano di trattarci ...

Matteo Renzi - l'insulto a Salvini che fa la storia : 'Perché dobbiamo chiedere scusa a Silvio Berlusconi' : Fermi tutti: 'dobbiamo chiedere scusa a Silvio Berlusconi '. Chi lo dice? Presto detto, Matteo Renzi . Certo, si tratta di un attacco a Matteo Salvini . Ma quelle parole restano. Afferma l'ex premier: ...

Mediaset - Enrico Papi e il siluro conto Pier Silvio Berlusconi : 'Ne faccio volentieri a meno' : A Enrico Papi non piacciono le minestre riscaldate di Mediaset . L'ex conduttore di Sarabanda , tra i volti più amati del Biscione tra anni 90 e 2000, critica nuovamente la scelta di riproporre La ...