Sigaretta elettronica | la ragione del suo successo

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Era il 2003, l’anno in cui il farmacista cinese Hon Link sviluppò il design della primamoderna: un dispositivo capace di riscaldare del liquido aromatizzato per produrre vapore. Il, dopo l’introduzione sul mercato, fu mondiale.Da quel momento, la popolarità delle e-cig è cresciuta di giorno in giorno. Si calcola, secondo previsioni rilasciate lo scorso anno, che vi sarà una crescita globale nella vendita di dispositivi da svapo del valore di 15 bilioni di dollari entro il 2019.Ma quali sono le ragioni di questi risultati?Lafa meno male rispetto allatradizionaleNon si tratta di una diceria. Le e-cig risultano meno dannose delle classiche sigarette a cui siamo stati sempre abituati. È uno studio pubblicato sulla rivista Cancer epidemiology, biomarkers & prevention dai ricercatori della Medical University of ...