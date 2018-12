Si rimette in riga il Samsung Galaxy Note 8 brand 3 con XXU5CRK2 | dettagli firmware

optimaitalia

: Si rimette in riga il #SamsungGalaxyNote8 brand 3 con XXU5CRK2, dettagli firmware - OptiMagazine : Si rimette in riga il #SamsungGalaxyNote8 brand 3 con XXU5CRK2, dettagli firmware - SonoiounPierrot : @paol_2911 @LaWho_Margot ...infatti, mi sembrava di aver fatto chissà quale trasgressione, invece Margot mi rimette… - Gingerly116027 : E.C.FARIBA...NN FARINA! (Rimando il Samsung in Corea se nn 'rimette in riga' la T9!) -

(Di venerdì 7 dicembre 2018)Un altro rintocco dal3 Italia, che acciuffa l'aggiornamento con la patch di sicurezza di novembre 2018, mettendosi al riparo dai pericoli in cui sarebbe potuto incorrere in questo ultimo scorcio dell'anno.Il pacchetto, contraddistinto dalla sigla N950F, ha una date build risalente al 15 novembre, con CSC N950FCKH5CRJ5 e CHANGELIST 13688770. Chi avesse fretta di scaricarlo potrà farlo atterrando su questa pagina, ed utilizzando il tool non ufficiale Odin, a proprio rischio. In caso contrario, bisognerà aspettiate che la notifica OTA raggiunga il vostro esemplare (cosa che non dovrebbe tardare ad accadere), per poi procedere all'installazione automatica, che in genere non dura più di 10 minuti (in alternativa è anche possibile collegare il proprio3 Italia al software proprietario Smart Switch, che si preoccuperà di ...