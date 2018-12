Si conclude la tre giorni di Isola della Sostenibilità 2018

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Grande successo di pubblico, soprattutto di ragazzi, per: circa 10,000 persone hanno affollato la treinteramente dedicata ai temieconomica e ambientale con laboratori didattici, talk, spettacoli e percorsi espositivi. Ricercatori e istituzioni si sono messi in gioco per promuovere, divulgare e educare le giovani generazioni che riceveranno in eredità un pianeta in profonda trasformazione.A chiudereè stato un video messaggio di Antonio Tajani rivolto ai tanti ragazzi che hanno partecipato all’evento, in particolare ai partecipanti del concorso Cambia_Menti, Upgrade Ur Mind. “Abbiamo un solo pianeta e dobbiamo agire urgentemente per salvarlo”, ha spiegato Tajani. “Voi ragazzi – ha proseguito – dovete diventare i veri protagonisti del cambiamento”.“E’ stata una trein cui abbiamo ...