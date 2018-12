Serie B | Pescara-Carpi 2-0 | autorete di Mbaye e gol di Mancuso

Serie B : il Pescara vince e aggancia la vetta : Nell'anticipo della 15esima giornata di Serie B il Pescara ritrova il sorriso battendo 2-0 il Carpi allo stadio Adriatico. Dopo un primo tempo senza reti, nella ripresa viene prima annullato un gol a ...

Diretta Pescara Carpi / Streaming video Rai : nessun pareggio tra i precedenti - Serie B - - IlSussidiario.net : Diretta Pescara Carpi, Streaming video Rai: il Delfino attraversa un momento difficile in campionato e vuole tornare a vincere in questo turno.

Serie B Pescara-Carpi - probabili formazioni e diretta dalle 21. Dove vederla in tv : Alenatore: Castori ARBITRO: Maggioni di Lecco IN TV: RaiSport La cronaca Classifica Serie B Serie B pescara Carpi pillon Castori Tutte le notizie di Serie B Per approfondire

Serie B - Pescara-Carpi : Pillon contro Castori - due destini che si uniscono : Non provate a chiamarli nonni. Pillon e Castori, 62 e 64 anni, sono i decani della panchina in Serie B e questa sera saranno uno di fronte all'altro all'Adriatico per l'anticipo Pescara-Carpi. Un ...

Serie B - Pescara Carpi : dove seguire in diretta la partita : diretta tv Il match sara trasmesso in chiaro su Rai Sport in diretta streaming su RayPlay. Collegamenti solitamente a partire da 15 minuti prima del match per vivere l'attesa con le formazioni e ...

Pescara-Carpi - Serie B : diretta tv in chiaro su RaiSport e in streaming su RaiPlay : Venerdì 7 dicembre, in campo Pescara e Carpi per l’anticipo della quindicesima giornata del campionato di serie B. ‘Mini crisi’ per l'undici di mister Pillon che nelle ultime tre partite ha raccolto un solo punto e in un mese è passato dal primo al quarto posto di classifica (con gli stessi punti del Cittadella) ed è reduce dalla sconfitta del Curi contro il Perugia (2-1) firmata da due ex delfini (Verre e Gyomber). Dall’altra parte, terzultimo ...

Serie B - Palermo-Benevento ad Abbattista. Perugia-Pescara : arbitra Ghersini : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali della quattordicesima giornata di Serie B . Si parte venerdì alle 21.00 con Palermo-Benevento, Abbattista,. Sabato tre partite alle 15.00: ...

Serie B - Pescara-Ascoli 1-1 : Brugman non basta. Spezia-Foggia 0-0 : Spezia-Foggia 0-0: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Numeri e statistiche Classifica Serie B Serie B spezia Foggia pescara ascoli Tutte le notizie di Serie B Per approfondire

Serie B : l'Ascoli frena il Pescara - reti bianche tra Spezia e Foggia : Due pareggi nelle due sfide della domenica pomeriggio della 13a giornata di Serie B. Il Pescara fallisce l'aggancio al Palermo in vetta pareggiando 1-1 con l' Ascoli : al vantaggio di Brugman , 50', ...