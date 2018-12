Serena Williams | ' Si presentano a casa mia alle 5 per farmi i controlli'

Mubadala World Tennis Championship – Derby Williams all’esordio - Serena non vede l’ora : “felicissima - 1° turno speciale” : Esordio speciale nel Mubadala World Tennis Championship per Serena Williams: la Tennista americana sfiderà la sorella Venus al primo turno Dopo la finale persa agli US Open contro Naomi Osaka, con il conseguente strascico di polemiche che si è portata dietro, Serena Williams ha deciso di chiudere in anticipo la sua stagione, al fine di potersi preparare al meglio in vista del 2019. La Tennista americana però tornerà in campo prima della ...

Australian Open - Serena Williams ci sarà : è nella entry list del torneo : Australian Open, Serena Williams figura nella entry list del torneo che aprirà la stagione degli Slam Serena Williams sarà regolarmente ai nastri di partenza degli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam in programma dal 14 al 27 gennaio a Melbourne. L’ex n.1 del mondo, assente lo scorso anno, farà parte del gruppo delle 102 partecipanti al tabellone principale come confermato dagli organizzatori che hanno ...

McEnroe sfida Serena Williams : "Se mi allenassi duramente riuscirei a batterla" : Il primo ad avere l'idea fu addirittura Donald Trump , prima della discesa in politica. L'attuale presidente americano aveva offerto un gettone di partecipazione da un milione di dollari, l'incontro ...

Hopman Cup con Federer e Serena Williams : Sono Roger Federer e Serena Willliams, 43 trofei Slam in due, 20 lo svizzero, 23 la statunitense, le star della 31ma edizione della Hopman Cup, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Roger Federer e Serena Williams daranno il via alla loro stagione in Australia : Il Tennis per alcuni giorni si prenderà una pausa. Dopo la Finale di Coppa Davis tra Francia e Croazia, a Lille, vinta dai croati, il mondo di racchetta e pallina tornerà a monopolizzare la scena a cavallo della chiosa del 2018 e dell’inizio del 2019. E’ proprio pensando a quel periodo che è giusto parlare della Hopman Cup 2019, competizione a squadre in un format di pura esibizione che dà il via all’attività agonistica di ...

Serena Williams : 'Non importa se vinco uno Slam - penso sempre a migliorare' : 'Ci si sente bene' - ha ammesso l'ex numero 1 del mondo. 'Voglio dire, scendo in campo, vinco, mi sento bene. Ma anche io, sfortunatamente, penso sempre, 'Cosa posso fare?', 'Come posso migliorare?', ...

Serena Williams la ‘smemorata’ : “sfogo US Open contro l’arbitro? Non ricordo bene com’è andata…” : Serena Williams ha ‘rimosso’ i ricordi relativi allo sfogo degli US Open ai danni dell’arbitro: la tennista americana ha spiegato di ricordarsi poco o nulla dell vicenda Il finale di stagione di Serena Williams è stato macchiato dall’ormai arcinoto episodio della finale US Open: la tennista americana, dopo una serie di dubbie decisioni arbitrali, ha letteralmente perso la testa urlando al direttore di gara di essere ...

Serena Williams è la "donna dell'anno" per GQ. Ma la copertina crea polemica : È stata incoronata da GQ "Donna dell'anno", ma i suoi fan non hanno gradito. Il titolo conquistato da Serena Williams non è infatti piaciuto a molti per un motivo che riguarda la grafica della parola "woman": "donna" è infatti stato scritto sulla cover del magazine tra virgolette.Sono in tanti gli utenti che hanno trovato disgustoso l'affronto. "Non posso credere che nessuno abbia pensato a quello che Serena e Venus hanno ...

Strycova - minacce di morte dopo le critiche a Serena Williams : Sul web hanno un nomignolo piuttosto ingombrante. Leoni da tastiera, si chiamano. Nel mondo dello sport, e in particolar in quello del tennis 3.0, è facile trovarli nei direct di instagram o semplicemente su twitter. E nella stragrande maggioranza dei casi sono gli scommettitori ad avere la parola.

Tennis – Strycova shock : “minacciata di morte per le mie dichiarazioni su Serena Williams” : Barbora Strycova ha rivelato di aver ricevuto minacce di morte in seguito alle sue dichiarazioni su Serena Williams dopo la finale US Open Il comportamento di Serena Williams dopo la finale US Open e il litigio con il direttore di gara, non è piaciuto a molte colleghe. Tante l’hanno sostenuta, ma molte altre hanno giudicato ‘di cattivo gusto’ le azioni della Tennista americana. Fra di esse, una delle più dure è stata Borbora Strycova che ...

Serena Williams nel mirino della WWE! : Probabilmente, l'atleta più famosa del tennis femminile rappresenta uno di quei nomi capaci di aumentare in maniera significativa il numero di fan e di appassionati dello sport di combattimento.

Tennis - la rivoluzione di Serena Williams : fisico asciutto e forma smagliante - pronta a tornare al top [FOTO] : Serena Williams si è mostrata in forma impeccabile in un video che dimostra quanto si sia allenata in questo periodo di stop Serena Williams è pronta a tornare al top del Tennis mondiale. La Tennista americana, dopo il parto, ha faticato a tornare al massimo delle sue possibilità (pur raggiungendo la finale degli US Open), decidendo di prendersi una pausa per star vicina alla famiglia ed allenarsi. Ebbene, in un video postato su Instagram ...

Clamoroso! Stephanie McMahon non ha dubbi : “voglio Serena Williams in WWE” : Stephanie McMahon, figlia del boss della WWE Vince, ha espresso il desiderio di voler vedere Serena Williams nel mondo del wrestling La WWE ha dato ampio risalto alla propria categoria femminile da diversi anni a questa parte. Quelle che erano definite ‘divas’ ovvero, belle ragazze in grado di intrattenere il pubblico con la loro bellezza più che con le loro abilità sul ring (salvo alcuni casi particolari, come Trish Stratus o Lita, che ...

Guy Forget critica Serena Williams e i tennisti : 'A Parigi outfit orribili' : A Forget interessa l'immagine che il torneo dà al mondo: 'In tanti hanno commentato a riguardo e non è stato divertente. A volte riceviamo lettere da persone che dicono: 'I tennisti dovrebbero ...