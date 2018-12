Scuola | pulizie solo da parte del personale interno | stop appalti e 12mila nuovi assunti

Blastingnews

: Ma voi il mattino fate le pulizie di casa?? Io odio il weekend perché dato che non vado a scuola, io e le mie sorel… - damnnharry : Ma voi il mattino fate le pulizie di casa?? Io odio il weekend perché dato che non vado a scuola, io e le mie sorel… - xthejudasway_ : Ma anche a lavoro, a scuola, mentre si fa le pulizie.. - Omantini : @FraHammers @AndreaOrlandosp @AlfonsoBonafede Se è onesto lo farà..altrimenti lo metterà insieme alla richiesta..an… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Serviranno circa 280 milioni di euro all’anno, ma si tratta di cifre che non graveranno sui conti pubblici perché identiche a quelle spese per pagare le ditte vincitrici di appalto. Un emendamento alla manovra finanziaria, già passato in commissione, prevede loalla concessione a ditte esterne alla, dei servizi di pulizia. Dal 2020, come sottolinea un articolo de Il Fatto Quotidiano, lein tutti gli istituti scolastici della nostra penisola saranno effettuati dal. Una operazione che, senza costi aggiuntivi per le già precarie casse statali, potrebbe avere ottime ricadute in termini di occupazione. Ecco tutto ciò che cambia e cosa succederà con quanto prevede il nuovo emendamento.Gliesterni non sono stati un fenomeno positivo È da quasi 20 anni che nel mondo dellaspesso si ricorre a ditte esterne per effettuare le operazioni di ...