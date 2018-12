Sci : Cdm - Fis conferma le gare Gran Risa : ANSA, - BOLZANO, 07 DIC - La Federazione internazionale sci, Fis, ha dato l'ok definitivo per le due gare di Coppa del mondo sulla pista Gran Risa, in Alta Val Badia, in Alto Adige. Dopo un ultimo controllo delle condizioni della pista, i tecnici Fis, in base alla situazione attuale ed alle previsioni meteo dei ...

Sci alpino - le azzurre si preparano alla tappa di CdM di St. Moritz : le parole di Brignone e Fanchini : Qualche fiocco di neve a St. Moritz, annullata la sciata in pista di venerdì Nevica su St. Moritz, dove sabato 8 e domenica 9 dicembre verranno disputati un supergigante e uno slalom parallelo. La giuria ha già annunciato che la sciata in pista della vigilia è annullata, per tutte le squadre è stato organizzato un allenamento di gigante e slalom parallelo in mattinata. Il primo giorno saranno al via Marta Bassino, Federica Brignone, Elena ...

Cdm Sci : Luitz vince gigante Beaver : La coppa del mondo uomini torna ora in Europa, in Francia: sabato e domenica prossimi gigante e speciale in val d'Isere.

Sci : libera Cdm donne - vince Schmidhofer : ANSA, - LAKE LOUISE , CANADA, , 30 NOV - L'austriaca Nicole Schmidhofer, 29 anni, campionessa mondiale di Super-G nel 2017 e oggi al primo successo in Coppa del Mondo, ha vinto sciando in 1.48.13 la prima discesa della stagione, svoltasi a Lake Louise. Seconda la svizzera Michelle Gisin in 1.48.28 e terza la tedesca Kira Weidle in 1.48.63. Per l'Italia - ...

Sci alpino - Cdm donne : Schmidhofer prima a Lake Louise - fuori Fanchini : Al terzo posto la giovane tedesca Kira Weidle, che sfata anche lei un tabù arrivando per la prima volta tra le prime tre in Coppa del mondo a 22 anni. Come per la Schmidhofer, i segnali si erano ...

Sci di fondo - Pellegrino trionfo a Lillehammer/ Il 28enne vince la sprint a tecnica libera - CDM - - IlSussidiario.net : Federico Pellegrino ha ottenuto il 12mo successo della sua carriera nella cornice di Lillehammer nella Coppa del Mondo di sci di fondo.

Sci di fondo - Cdm : Pellegrino vince sprint a tecnica classica di Lillehammer : Lillehammer, Norvegia, - Federico Pellegrino ha vinto la sprint a tecnica libera di Lillehammer, Norvegia,, valida per la Coppa del Mondo di fondo. Il 28enne valdostano ha preceduto sul traguardo il norvegese Emil Iversen e il canadese Alex Harvey. Per Pellegrino, vice-campione olimpico a Pyengochang, si tratta del dodicesimo ...

