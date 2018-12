Sci alpino | Gigante Val d’Isere 2018 | la startlist e i pettorali di partenza Programma

Sci alpino - SuperG St. Moritz 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Sabato 8 dicembre si disputerà il SuperG femminile di St. Moritz 2018, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sul pendio svizzero andrà in gara una gara sicuramente emozionante e spettacolare che sarà aperta da Elena Curtoni con il pettorale numero uno. L’azzurra proverà a incantare proprio come Federica Brignone che avrà in dote il 3. Mikaela Shiffrin proverà a scirvere ancora la storia col 12, Tina Weirather col 7 ...

Sci alpino – Niente pausa per Innerhofer : l’azzurro secondo nel gigante FIS di Monte Spicco : Innerhofer non si riposa: 2° nel gigante FIS di Monte Spicco, tra le donne vince ancora la Kirchler. Junior: festa per Della Vite e Rota C’era anche un big dello sci alpino italiano al gigante FIS di Monte Spicco. Christof Innerhofer, approfittando della “pausa” delle gare di velocità di Coppa del mondo, si è divertito in una specialità non sua chiudendo al secondo posto dietro l’austriaco Julian Schütter, alla ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - si torna in Europa : la carica di Marta Bassino in vista di St. Mortiz : Marta Bassino suona la carica a St. Moritz: le parole delle azzurre alla viglia della sfida europea di Coppa del Mondo La Coppa del Mondo di sci alpino torna in Europa con le donne impegnate a St. Moritz, sabato 8 dicembre nel superG (ore 11.15, diretta tv Eurosport 1 e Raisport) e domenica 9 nello slalom parallelo (qualificazioni a partire dalle 10.30, finale 13.30, diretta tv Eurosport 1 e Raisport). Tra le protagoniste italiane ci ...

Sci alpino – Slalom di Val d’Isère : Stefano Gross costretto al forfait : Gross non ci sarà in Val d’Isère: rientra a Madonna di Campiglio. Anche Razzoli tra i sei Slalomisti italiani sulla Face de Bellevarde forfait di Stefano Gross nello Slalom di Val d’Isère. L’atleta trentino ha fatto oggi a Sestriere un paio di giri, ma ha preferito rinviare il rientro allo Slalom di Madonna di Campiglio del 22 dicembre, per cui proseguirà nei prossimi giorni le terapie per presentarsi sulla 3-tre. Gross ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : confermate le gare in Alta Badia - 12 appuntamenti in Italia! Il calendario completo : Sono state confermate le gare dell’Alta Badia per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Il sopralluogo della FIS ha dato via libera anche alla pista della Gran Risa e dunque è ormai tutto pronto per ospitare le gare pre-natalizie: si preannuncia grande spettacolo in una località che ha sempre amato il Circo Bianco e che ha sempre regalato grandi soddisfazioni agli atleti coinvolti: domenica 16 dicembre appuntamento ...

Sci alpino - l’Italia verso il superG di St. Moritz. Marta Bassino : “Attaccherò a tutta”. Nicol Delago : “La pista è stupenda - darò il meglio” : Vigilia di gare a St. Moritz dove domani andrà in scena un superG femminile valido per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Nella fantastica località svizzera si preannuncia grande spettacolo con le migliori sciatrici pronte a darsi battaglia su un pendio sempre molto esigente e impegnativo: l’Italia vorrà essere grande protagonista soprattutto con Federica Brignone, Marta Bassino e Nicol Delago che hanno le carte in regola per fare ...

Sci alpino - Stefan Luitz rischia la squalifica : denuncia per presunto uso di ossigeno a Beaver Creek : Stefan Luitz ha vinto il gigante di Beaver Creek che si è disputato lo scorso weekend ma ora il tedesco rischia una squalifica. Il 26enne aveva conquistato il suo primo trionfo in Coppa del Mondo, riuscendo a sbaragliare la concorrenza al grande rientro nel massimo circuito dopo un brutto infortunio ma attorno all’impresa sulle nevi statunitensi aleggiano alcune ombre. La FIS avrebbe infatti ricevuto una protesta anonima dopo la gara, si ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : i convocati dell’Italia per lo slalom della Val d’Isere. Gross non recupera - esordio Razzoli : Domenica 9 dicembre si disputerà lo slalom maschile in Val d’Isère, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’Italia sarà presente con sei atleti, purtroppo Stefano Gross è stato costretto a dare forfait: il trentino, infortunatosi la scorsa settimana durante un allenamento, oggi ha svolto un test a Sestriere e non si è sentito pronto per rientrare immediatamente in Francia e ha dunque rinviato il suo ritorno ...

Sci alpino – Coppa Europa : la francese Barthet vince la supercombinata di Kvitfjell - Dellantonio sfiora la top ten : La supercombinata di Kvitfjell va alla Barthet, Dellantonio 11ª rimonta diciassette posizioni nello slalom Lo slalom di Kvitfjell stravolge la classifica prodotta il giorno precedente dal superG e assegna ad Anne-Sophie Barthet la prima supercombinata di Coppa Europa della stagione. La veterana francese chiude con dieci centesimi di vantaggio sulla svedese Ida Dannewitz, la migliore tra i pali stretti, e 44 sulla svizzera Nicole Good, ...

Sci alpino - Coppa Europa Kvitfjell 2018 : la francese Barthet vince la combinata - undicesima Sara Dellantonio : La francese Anne-Sophie Barthet ha vinto la combinata di Coppa Europa a Kvitfjell. Dopo il Super G, che si è tenuto ieri con il primo posto a pari merito delle austriache Christina Ager ed Elisabeth Reisinger, oggi si è gareggiato in slalom e tra i pali stretti è stata la transalpina a fare la differenza. Barthet ha recuperato dalla 23esima posizione e si è imposta con 10 centesimi di vantaggio sulla svedese Ida Dannewitz, anche lei autrice di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo St.Moritz 2018 : Mikaela Shiffrin punta alla doppietta tra Super G e slalom parallelo : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino potrebbe vivere un altro fine settimana da “tutte contro Mikaela Shiffrin”. Dopo la straordinaria vittoria in Super G a Lake Louise, l’americana si presenta a St.Moritz per allungare ulteriormente nella classifica generale. Infatti nella località svizzera sono in programma nel weekend un Supergigante ed uno slalom parallelo, che vedono come favorita proprio la nativa di Vail. Shiffrin ...

Sci alpino - Coppa del Mondo St.Moritz 2018 : Mikaela Shiffrin punta alla doppietta tra Super G e slalom parallelo : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino potrebbe vivere un altro fine settimana da “tutte contro Mikaela Shiffrin”. Dopo la straordinaria vittoria in Super G a Lake Louise, l’americana si presenta a St.Moritz per allungare ulteriormente nella classifica generale. Infatti nella località svizzera sono in programma nel weekend un Supergigante ed uno slalom parallelo, che vedono come favorita proprio la nativa di Vail. Shiffrin ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val-d’Isére 2018 : Marcel Hirscher a caccia della vetta della classifica - chi saprà fermarlo? : Dopo le due settimane in nord-America, la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 si sposta nuovamente nel Vecchio Continente in vista della due-giorni di gare in Val-d’Isére, Francia, sulla pista La face de Bellevarde. Gli atleti saranno impegnati in un gigante per quanto riguarda la giornata di sabato, mentre domenica sarà di scena uno speciale. In poche parole il terreno di caccia ideale per Marcel Hirscher, pronto a sfruttare il weekend ...

Sci alpino - Coppa del Mondo St. Moritz e Val d’Isere : gli orari e il programma delle gare del week-end. Come vederle in tv e streaming : Sarà un ricco weekend per la Coppa del Mondo di sci alpino. A St.Moritz tocca alle donne, che saranno impegnate in un supergigante (sabato) e nello spettacolare slalom parallelo (domenica), mentre in Val d’Isere spazio agli uomini con un gigante ed uno slalom in programma. Di seguito il programma completo delle gare del weekend a St.Moritz e in Val d’Isere con gli orari italiani. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da ...