Scandalo Arsenal | festino a base di alcool e hippy crack | coinvolti sette giocatori

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Una bufera di enormi dimensioni sta travolgendo l’. Il The Sun ha diffuso un video risalente ad agosto in cui si vedonodei Gunners (Ozil, Aubameyang, Lacazette, Kolasinac, Mustafi, Guendouzi, Mkhitaryan) che partecipano a unda 30mila sterline adi vodka e. Questa sostanza, chiamata “la droga di chi non si droga”, non è un vero e proprio stupefacente, nel senso che non lascia tracce nel sangue, ma un gas esilarante usato anche per le anestesie. Può portare a infarti, però, nel caso in cui si associ all’. Le immagini mostrano Ozil e il giovane Guendouzi mentre fanno uso di; gli altri, invece, sono in disparte. L’ha annunciato che avvierà un’indagine interna: “Saranno chiamati a testimoniare e gli verrà ricordato che sono rappresentanti pubblici della ...