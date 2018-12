Scala | 5 minuti applausi per Capo Stato

Milano - Prima alla Scala con «Attila» : sei minuti di applausi per Mattarella Antagonisti in corteo contro Salvini : Il presidente della Repubblica per la Prima volta all’apertura della stagione scaligera: pubblico in piedi, ovazioni e grida «Bravo presidente». I giovani del centro sociale Cantiere hanno lanciato uova e vernice per protestare contro il governo

Teatro alla Scala - biglietti per l’anteprima giovani di Attila esauriti in pochi minuti : “Alle 6 del mattino ne avevamo davanti 160” : Ragazzi in coda tutta la notte con i sacchi a pelo, i trolley e gli zaini: non è la fila per il nuovo iPhone né per la tournée di qualche popstar internazionale, ma per avere i biglietti dell’anteprima giovani alla Scala di Milano. L’appuntamento è per il 4 dicembre, con Attila, di Giuseppe Verdi. Prima della grande soirée del 7 dicembre, con il suo pubblico di politici e celebrità, il Teatro Piermarini dedica una serata al ...