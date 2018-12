Sanità | “over 60” e malati cronici spendono 23 miliardi per cure private

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Sono gli ‘over 60’, spesso con una patologia cronica e un reddito non elevato, a spendere di più per curarsi fuori dallapubblica. “L’identikit di chi acquista servizi sanitari privati è fatto da ‘over 60’ cheoltre 23di euro per acquistare beni e prestazioni sanitarierispetto ai 40complessivi spesi nel 2018, dei quali solo 5,8(poco meno del 14,5%) ‘gestiti’ da polizze sanitarie e fondi integrativi“. È il quadro delineato da Marco Vecchietti, amministratore delegato e direttore generale di Rbm assicurazione salute, nel suo intervento al convegno ‘Reddito di salute: il servizio universale dellaintegrativa’, organizzato a Roma dalla Fondazione Farefuturo, alla Camera dei Deputati. L’analisi di Vecchietti fa riferimento ad un approfondimento dell’VIII Rapporto ...