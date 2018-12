Sanità | la proposta | da reddito di cittadinanza a quello di salute

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Un sostegno economico mirato per le spese sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani. E’ il ‘di‘ – l’alternativa al più famosodiche il Governo ha annunciato e sta per varare – unalanciata a Roma dalla Fondazione Farefuturo nel corso di un convegno alla Camera dei deputati con esperti, politici e addetti ai lavori. Nel 2017 – hanno ricordato – sono state 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani, per una spesa complessiva di circa 40 miliardi di euro. “Ildipotrebbe essere realizzato da subito e senza alcuna controindicazione, eventualmente anche attraverso un voucher di scopo con il quale finanziare un’assicurazione sociale integrativa, così come ad esempio già avviene da anni in Francia per tutti coloro che ancora non dispongono di una ...