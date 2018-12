Sanità | Censis | per il 55% degli italiani troppe disparità di accesso a diagnosi e cure

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Il Ssn non è uguale per tutti. Così la pensano gli, che alle prese con lasi sentono “diversi e soli”. E’ quanto emerge dal 52esimo Rapporto, che viene presentato oggi: più della metà (54,7%) pensa che in Italia le persone non abbiano le stesse opportunità di. Ne è convinto il 58,3% dei residenti al Nord-Est, il 53,9% al Sud, il 54,1% al Centro e il 53,3% al Nord-Ovest. Addirittura ci sono oltre 39 punti percentuali di differenza – evidenzia il– nelle quote di soddisfatti tra il Sud e le isole e il Nord-Est, che registra il più alto livello di soddisfazione tra le macroaree territoriali. Emblematici sono i dati sul grado di soddisfazione rispetto al servizio sanitario della propria Regione: il valore medio nazionale del 62,3% oscilla tra il 77% al Nord-Ovest, il 79,4% al Nord-Est, il 61,8% al Centro e il 40,6% ...