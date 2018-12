Samsung Galaxy M10 e M20 a meno di 200 euro? Quantomeno in India forse

In ritardo il Samsung Galaxy S10 destinato all’Italia : processore europeo inferiore a Snapdragon 855 : Ci sono moltissimi aspetti che già in questo periodo possiamo prendere in considerazione per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10, con alcune caratteristiche destinate a fare la differenza nei prossimi mesi. Ieri ci siamo soffermati sulla questione 5G e sul notch angolare, come avrete notato dall'articolo apposito, mentre oggi 7 dicembre occorre per forza di cose dedicare qualche considerazione in più sul processore. A maggior ragione se ...

Aggiornamenti e patch per LG G7 ThinQ (finalmente!) - Samsung Galaxy J5 2017 e Razer Phone 2 : Come ogni inizio mese che si rispetti, in questi giorni sono molti gli smartPhone Android ad aver ricevuto degli Aggiornamenti firmware

Nuovi render di Galaxy S10 - mentre Samsung sta per cambiare il design della capsula auricolare : mentre trapela un nuovo render di Samsung Galaxy S10, con doppia fotocamera posteriore, un poster di Galaxy A8s mostra la nuova strada di Samsung per quanto riguarda la capsula auricolare.

Un pizzico di Android Pie e One UI sui Samsung Galaxy S7 e S6 : pacchetto icone disponibile : La notizia che i vari Samsung Galaxy S7 e S6 in commercio in Italia non riceveranno mai l'aggiornamento Android Pie possiamo darla ormai per ufficiale, anche perché entrambi hanno già avuto la fortuna di toccare con mano due upgrade importanti. Lo sviluppo software dei due smartphone tuttavia continua, stando anche a quanto vi ho riportato negli ultimi giorni con il top di gamma 2016. Al dì là delle mosse ufficiali del produttore coreano, ci ...

Samsung Galaxy A50 - Huawei P Smart (2019) e Honor View 20 prendono forma : Scopriamo qualche dettaglio in più sulle caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy A50, Huawei P Smart (2019), che sarebbero passati da Geekbench, e Honor View 20.

Recensione Samsung Galaxy A9 (2018) : 4 fotocamere e buon processore - ma il prezzo è esagerato : Abbiamo provato Samsung Galaxy A9 2018, uno smartphone con ben 5 fotocamere! Vi spieghiamo nella Recensione a cosa servono.

Samsung Galaxy M20 potrebbe avere un notch a goccia : Samsung Galaxy M20, sempre se sarà questo il suo nome, potrebbe disporre di un notch a goccia: diamo un'occhiata all'immagine trapelata in queste ore.

Crisi nera con il Samsung Galaxy S9 : vendite mediocri e balzo super coi vari Huawei P20 : Sono dati per certi versi sorprendenti e per nulla incoraggianti quelli trapelati oggi 5 dicembre per quanto riguarda l'andamento delle vendite per il Samsung Galaxy S9, ma più in generale per il produttore coreano, soprattutto se raffrontate con quelle di Huawei. Grazie ai vari Huawei P20, ma anche agli altri membri di questa famiglia come P20 Pro e P20 Lite, infatti, l'azienda asiatica ha visto diminuire tantissimo la distanza rispetto al suo ...

Forse non bellissimo il Samsung Galaxy S10 5G : foto con notch angolare : Si continua a parlare del Samsung Galaxy S10 5G, una particolare edizione del prossimo top di gamma del brand sudcoreano che dovrebbe presentare, oltre che dello standard 5G, anche di alcune altre peculiarità. Se in un primo momento si era vociferato circa la possibilità che il portabandiera del colosso di Seul potesse includere nell'angolo in alto a destra un foro orizzontale per l'alloggio di una fotocamera doppia, adesso addirittura ...

Un video concept ci mostra come potrebbe essere il display del Samsung Galaxy S10 : Il Samsung Galaxy S10 continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi di questa parte finale del 2018. Ecco le ultime sullo smartphone

Non perdono tempo i Samsung Galaxy S7 TIM con l’aggiornamento di novembre : Abbiamo dovuto attendere più a lungo del previsto, ma ora la situazione riguardante la distribuzione dell'aggiornamento di novembre per i Samsung Galaxy S7 pare si stia sbloccando su larga scala in Italia. Dopo aver portato alla vostra attenzione la diffusione del pacchetto software via OTA per i modelli no brand, come avrete notato dal nostro articolo di ieri, oggi 5 dicembre pare essere giunto il turno del pubblico TIM, con una corsia ...

Smartphone Android in offerta oggi 5 dicembre : Moto G6 Plus - Huawei P20 Lite - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy Note 9 e altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: Huawei P20 Lite, POCOPHONE F1, Moto G6 Plus, Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy S9 Plus. Qualcosa di interessante per voi?

Huawei Mate 20 Pro e Samsung Galaxy A7 (2018) si aggiornano con patch di novembre e altre novità : Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte dagli ultimi aggiornamenti per Huawei Mate 20 Pro e Samsung Galaxy A7 (2018)

Il Samsung Galaxy F potrebbe avere una batteria pieghevole : Samsung ha registrato un brevetto per una batteria che sembra avere tutte le caratteristiche per poter essere implementata nel Samsung Galaxy F