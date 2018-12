Samsung | ecco la Next Mobile Economy

Samsung Galaxy A8s - lo smartphone con il 'buco'/ Superata Huawei : ecco come sarà - IlSussidiario.net : Samsung ha deciso con il suo nuovo modello Galaxy A8s di sbaragliare la concorrenza. sarà infatti il primo smartphone con il 'buco'

Ecco il primo render di Samsung Galaxy S10 - messo a paragone con il modello Plus : È comparsa in rete la prima immagine di Samsung Galaxy S10, dove possiamo vedere il modello più piccolo messo a paragone con la variante […] L'articolo Ecco il primo render di Samsung Galaxy S10, messo a paragone con il modello Plus proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 Plus svelato da OnLeaks : ecco render e video : Il presunto Samsung Galaxy S10 Plus si mostra in alcuni render che evidenziano la presenza di una doppia fotocamera frontale, con un grosso foro nel display. L'articolo Samsung Galaxy S10 Plus svelato da OnLeaks: ecco render e video proviene da TuttoAndroid.

Ecco il nome del primo smartphone pieghevole Samsung : il progetto prende quota : Sbuca fuori il presunto nome del primo smartphone pieghevole Samsung, che potrebbe chiamarsi Samsung Galaxy Fold. Questo è quanto è stato depositato presso l'ufficio brevetti turco, anche se per adesso non possiamo ancora dare nulla per scontato, ed anzi pensare il marchio possa essere destinato ad una categoria comprendente tanti prodotti, oltre al dispositivo sopra menzionato, od addirittura essere stato registrato al solo scopo di sviare ...

Samsung Galaxy A8s dovrebbe arrivare a gennaio : intanto ecco la probabile scheda tecnica : Potrebbe essere presentato nel mese di gennaio Samsung Galaxy A8s, di cui scopriamo tutte le possibili caratteristiche tecniche. L'articolo Samsung Galaxy A8s dovrebbe arrivare a gennaio: intanto ecco la probabile scheda tecnica proviene da TuttoAndroid.

Ecco il presunto vetro protettivo dell’Infinity O-Display di Samsung Galaxy A8s : Nelle scorse ore è apparsa in Rete una foto che potrebbe mostrarci dal vivo il vetro che sarà usato per proteggere l'Infinity-O Display del Samsung Galaxy A8s L'articolo Ecco il presunto vetro protettivo dell’Infinity O-Display di Samsung Galaxy A8s proviene da TuttoAndroid.

Ecco come installare subito Android 9 Pie con One UI su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : È iniziato il rollout dell'aggiornamento a Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, che porta anche la nuova One UI. L'articolo Ecco come installare subito Android 9 Pie con One UI su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Ecco come fare screenshot su Samsung Galaxy A7 2018 : Catturare un screenshot su Samsung Galaxy A7 2018 in modo veloce Ecco la guida passo passo per acquisire velocemente uno screenshot su telefono Android

Samsung One UI : ecco la rivoluzione grafica dell'interfaccia utente : Durante la conferenza che ha visto protagonista il primo smartphone flessibile al mondo , Samsung ha svelato anche il nuovo design dell'interfaccia utente denominato One UI , con icone arrotondate e un nuovo linguaggio di design pensato per consentire agli utenti di Android di ...

Samsung : ecco il prototipo di smartphone pieghevole - con Infinity Flex Display : In ambio mobile Samsung Electronics continua a mantenere il primo posto tra i produttori di smartphone a livello globale per numero di dispositivi venduti. Ed è anche uno dei produttori del settore che investe maggiormente in prodotti innovativi in grado di offrire al pubblico le ultime novità in fatto di tecnologia mobile. Negli ultimi anni elementi come i Display borderless e il notch hanno rappresentato due delle principali novità di design ...

Ecco lo smartphone pieghevole Samsung : si apre come un libro e non si rompe! : Lo smartphone pieghevole di Samsung esiste davvero. come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, ha fatto la sua comparsa durante la conferenza per gli sviluppatori in corso a San Francisco. Per quel che si è visto, possiamo confermare che si apre letteralmente come un libro. Quando è disteso lo schermo ha dimensioni apparentemente paragonabili a quelle di un piccolo tablet, un iPad mini per intenderci. Il rapporto di forma in questa modalità ...

Ecco lo smartphone pieghevole di Samsung : di Mark Perna San Francisco – Nella telefonia si è chiusa un’epoca, e una nuova è alle porte: quella degli smartphone pieghevoli. Durante la convention mondiale degli sviluppatori che si sta svolgendo in questi giorni a San Francisco, Samsung ha infatti annunciato che lancerà nel 2019 il suo primo foldable phone. Sul palco del Moscone Center, Justin Denison, Senior Vice President di Samsung Electronics America ha infatti mostrato un prototipo ...

Date il benvenuto a Night Theme - il tema scuro di Samsung : ecco le immagini : Oramai da parecchi anni, i consumatori di tutto il mondo chiedono agli sviluppatori di rivedere il design delle proprie applicazioni e di impostare […] L'articolo Date il benvenuto a Night Theme, il tema scuro di Samsung: ecco le immagini proviene da TuttoAndroid.

Samsung : ecco lo schermo pieghevole : Il primo smartphone pieghevole targato Samsung fa capolino da San Francisco. Già annunciato da tempo, è stato presentato oggi al Moscone Center durante la conferenza degli sviluppatori dell'azienda sudcoreana e si pensa costerà oltre 1000 euro. Pochi giorni fa è stato battuto...