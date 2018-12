Salvini | rivedere il Contratto | cambiati i rapporti di forza

Salvini avverte 'Il contratto con i Cinquestelle si può rivedere' : 'E' nel contratto', ha ribadito la sottosegretaria M5s all'Economia Laura Castelli, dopo la frenata leghista. Anche l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, M5s, appare possibilista sulla revisione del ...

Salvini : “Il contratto di governo? Si può rivedere. Magari va ritarato tra 2 anni” : “Il contratto di governo si può rivedere”. Le basi dell’accordo tra Lega e M5s non sono un moloch intoccabile, almeno per Matteo Salvini. “Magari quello che abbiamo stabilito a maggio, a settembre del 2020 va ritarato”, dice il vicepremier durante un forum dell’Ansa. Una novità assoluta da quando il Carroccio è a Palazzo Chigi in compagnia dei Cinque Stelle. Perché nessuno aveva mai parlato della possibilità ...

Manovra - Salvini : «Rivedere contratto con M5S? Si potrà fare» : Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio e i ministri dell'Economia, Giovanni Tria, e ...

Quota 100 : Salvini potrebbe rivedere la manovra - probabile restringimento della platea : Si continua a discutere sulla bocciatura della nuova manovra finanziaria da parte della Commissione Europea che dovrebbe arrivare entro oggi. Numerose sono ancora le questioni aperte sul fronte previdenziale che preoccupano il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria non proprio soddisfatto della salita dello Spread a 327 punti. Salvini intende correggere i conti della manovra In vista della bocciatura del testo della nuova Legge di ...

Salvini cede alle pressioni del Nord Europa : 'rivedere manovra' : È quanto riporta un articolo pubblicato oggi dalla Stampa , secondo cui Salvini si sarebbe avvicinato alle posizioni più soft del ministro dell'economia Giovanni Tria per ammorbidire in Parlamento l'...

Salvini : "Rivedere ruolo del Colle non fa parte del contratto" : Il ministro degli Interni, Matteo Salvini, si dissocia in modo chiaro dalla presa di posizione del fondatore del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, che dal palco della festa grillina al Circo Massimo ha parlato di una rivisitazione dei poteri del Capo dello Stato. Le parole di Grillo hanno innescato immediatamente una polemica feroce con attacchi da parte delle opposizioni e anche da alcuni esponenti del Movimento.Adesso anche la Lega con ...

Polizia Italia al confine Francia : vertice Salvini-Castaner/ Sindaco Claviere : “rivedere Trattato Dublino” : Caos Italia-Francia a Claviere, migranti al confine: Salvini sbotta contro Macron, "Polizia Italiana a presidiare il confine". Castaner "incontrerò il Ministro Italiano, sì a cooperazione"(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 19:50:00 GMT)

Salvini e Di Maio pronti a rivedere la manovra : nuovo tetto del deficit a 2 - 1 : "Meglio perdere la faccia, che perdere il governo". La sintesi, in una mattinata sonnacchiosa in Transatlantico, la offre un deputato del M5s che segue da vicino i dossier economici. Ed è la sintesi ...

Salvini e Di Maio pronti a rivedere la Manovra : nuovo tetto del deficit a 2 - 1 : “Meglio perdere la faccia, che perdere il governo”. La sintesi, in una mattinata sonnacchiosa in Transatlantico, la offre un deputato del M5s che segue da vicino i dossier economici. Ed è la sintesi del ragionamento che nelle stanze del governo stanno facendo: “Scendere al 2,1 come soglia di deficit

Deficit al 2 - 4% - ministro Tria accetta : 10 miliardi al reddito - 8 per rivedere la Fornero. Di Maio e Salvini : «Manovra del cambiamento» : La manovra sarà finanziata tutta in Deficit. Un patto per 3 anni. Vincono Movimento 5 Stelle e Lega. La linea del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, perde e il titolare del dicastero...