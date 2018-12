Salvini contro Pamela Anderson e Renzi calciatore : tutto il peggio della settimana : E poi le nuove gaffe di Danilo Toninelli e Laura Castelli, la replica culinaria di Maria Elena Boschi al ministro dell'Interno, il Mississipi Navigator di Luigi Di Maio. Anche nelle ultime settimane non sono mancate le uscite folli da parte dei nostri politici. Leggetele tutte e votate la vostra preferita

Salvini : con Tria si lavora insieme - nessun problema : Roma, 7 dic., askanews, - Con il ministro dell'Economia Giovanni Tria non c'è "nessun problema", lo assicura il vice-premier Matteo Salvini conversando con i giornalisti davanti a Montecitorio. "Si lavora insieme".Il leader della Lega nega che il ...

Salvini alla conquista del Sud : 'Meridionali presi in giro - la Lega li convince coi fatti' : Matteo Salvini, senza ombra di dubbio, può essere considerato il personaggio politico italiano di maggior successo. A raccontarlo è stata l'escalation di voti della Lega, sottolineata dall'incremento di voti rispetto al 4% da cui è riuscito a trascinarla fino a quello che, secondo i sondaggi, sarebbe l'attuale oltre 30%. Un risultato impensabile, anche perché rafforzato dai voti meridionali quelli a cui, un tempo, l'ex Lega Nord non poteva certo ...

Il prete anti-Salvini chiude la chiesa per Natale : 'Protesta contro il decreto sicurezza' : Ci saranno proiezioni di film, incontri creativi, concerti, spettacoli e lezioni in lingua italiana. Ci saranno anche lezioni sulla storia della lingua italiana moderna e sull feste tradizionali in ...

Pamela Anderson e Matteo Salvini : lo scontro è social : La prima volta senza veli per Hugh Hefner Il sex tape col turbolento Tommy Lee Il nuovo seno (1999)Sulle orme di B.B.La dichiarazione-shock (2002)Le accuse dell’ex Kid Rock (2006)Il matrimonio-bis con Rick SolomonSi mette a nudo per le telecamere di E! (2008)Obama: "Legalizza le droghe" (2009)«Carne fresca» a favore della Peta (2010)Si fa «statuaria»Diventa la Vergine Maria (2011)Fuori di seno a Dancing On Ice (2013)Confessa di aver subito abusi ...

Ecotassa e Global compact - Salvini e Conte cercano un'intesa : Roma, 7 dic., askanews, - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è arrivato a palazzo Chigi intorno alle 9.30 per una riunione con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Sul tavolo, a quanto ...

Salvini a P.Chigi da Conte - si cerca intesa su Global compact : Roma, 7 dic., askanews, - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è arrivato a palazzo Chigi intorno alle 9.30 per una riunione con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Sul tavolo, a quanto ...

Massimo Cacciari : "Salvini? Strutturato - niente a che vedere con M5s : lo divorerà. Renzi? Un ducetto - le ha sbagliate tutte" : "Quello di Salvini è un partito di destra ben organizzato al Nord. Salvini è una persona strutturata, la Lega è una forza politica strutturata, niente a che vedere con il Movimento Cinque Stelle. Sappiano i miei amici pentastellati che andando avanti così verranno divorati da Salvini". Così la pensa Massimo Cacciari. Il filosofo è stato ospite del programma I Lunatici di Radio 2 e ha espresso il suo ...

Economia : Boccia - Confindustria - a 'Il Dubbio' - Salvini si sbaglia perché abbiamo sempre criticato i governi : Roma, 07 dic 09:33 - , Agenzia Nova, - Il governo rifletta e decida di aprire la stagione riformista. Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, lancia in una intervista... , Res,

Il prete anti-Salvini chiude la chiesa per Natale : “Protesta contro il decreto sicurezza” : Italia: sacerdote di Genova chiude la chiesa a Natale per protesta contro il decreto anti-immigrazione di Salvini Madrid, 7 dic - (Agenzia Nova) - La chiesa di San Torpete, a Genova, resterà chiusa a Natale in segno di protesta contro il decreto legge promosso dal ministro dell’Interno, Matteo Salvi

Giuseppe Conte - Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la rivolta interna : 'A questo punto fate voi' - viene giù tutto : Il ministro dell'Economia non condivide nulla nella gestione della legge di Bilancio . A suo dire il premier avrebbe sbagliato a non insistere con i suoi due vicepremier per limare ancora di più le ...

Manovra - M5s e Conte chiedono dimissioni Tria - Salvini contro : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sta prendendo sempre più le distanze dal ministro dell'economia, Giovanni Tria, e il Movimento cinque stelle, giocando di sponda con il premier, chiede le dimissioni di quest'ultimo, difeso dal leader della Lega, Matteo Salvini.

Lega - Salvini : “Nostri voti al Sud? Meridione preso in giro dalla politica - noi convinciamo gli elettori coi fatti” : “Come facciamo a ottenere i voti al Sud? Coi fatti. Nel Meridione la politica ha preso in giro milioni di cittadini”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato dall’Ansa. L'articolo Lega, Salvini: “Nostri voti al Sud? Meridione preso in giro dalla politica, noi convinciamo gli elettori coi fatti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Salvini e lo scontro con M5S sull'ecotassa per l'auto : 'Rivedere il Contratto - cambiati i rapporti di forza' : In un emendamento sulla pesca, firmato anche dagli esponenti lumbard, Crippa insieme al sottosegretario Michele Dell'Orco e con la sponda del viceministro all'Economia Laura Castelli, ha fatto ...