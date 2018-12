Salvini cede | prorogata di 3 mesi Sophia | la missione europea di soccorso e salvataggio

Salvini cede alle pressioni del Nord Europa : 'rivedere manovra' : È quanto riporta un articolo pubblicato oggi dalla Stampa , secondo cui Salvini si sarebbe avvicinato alle posizioni più soft del ministro dell'economia Giovanni Tria per ammorbidire in Parlamento l'...

Matteo Salvini cede sul condono : Occorreva un segnale. Un segnale che fosse forte, un punto da segnare a vantaggio sulla Lega. Ed ecco la vittoria M5s sul condono fiscale: dal decreto in discussione al Senato scompare la possibilità di compilare la dichiarazione integrativa sulle somme non emerse. La misura era stata voluta dalla Lega nei giorni della cosiddetta "manina" che avrebbe manomesso il provvedimento inserendo la possibilità di dichiarare fino a due ...

Berlusconi : "Clima illiberale - precede la dittatura" | Salvini replica : "Sciocchezza da frustrati di sinistra" : L'ex premier è intervenuto durante il congresso dei giovani di Forza Italia: "Questo governo cadrà, io sono ancora in campo per dare un contributo al nuovo salvataggio dell'Italia". Matteo Salvini replica duramente.

Salvini : Governo non cede - abbiamo già fatto più del Pd in 5 anni : Roma, 11 nov., askanews, - 'abbiamo fatto più noi in 5 mesi che il Pd in 5 anni di Governo. Non si molla di un centimetro. Se puoi sognarlo, puoi farlo'. Lo ha dichiarato via Facebook il leader della ...