Salo | il 2018 di Bottas non è solo colpa sua

Salone di Los Angeles 2018 - ecco le cinque novità da non perdere – FOTO : Sono tante le novità a quattro ruote presentate al Salone di Los Angeles 2018, in programma fino al prossimo 9 dicembre: fra queste spiccano prevalentemente quelle messe dai costruttori di tutto il mondo appositamente per il mercato nordamericano. Tuttavia, facendo una buona scrematura, sono 5 i modelli in anteprima mondiale da non perdere e che presto arriveranno a listino anche in Italia. eccone una breve rassegna: Mazda 3 La quarta ...