Roma | un nuovo nome dall' Olanda per Monchi

Nuovo stadio della Roma - ignorato un punto fondamentale : Il Politecnico di Torino, sul tema del traffico legato al progetto del Nuovo stadio di proprietà della Roma, non poteva usare un aggettivo più appropriato e chiarificatore: catastrofico. Non che ci ...

Roma - Totti visita il Bambino Gesù : 'Vi aiuterò a costruire il nuovo ospedale' : Mi piacerebbe far parte di questa storia e mi sento di sostenere e contribuire alla realizzazione del nuovo Ospedale e continuare ad aiutare i bambini di Roma e di tutto il mondo che vengono a ...

Spelacchio o Spezzacchio - ecco il nuovo albero di Natale a Roma : Nel dicembre 2017 Roma ha attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo grazie alla tragicomica traversia dell’abete rosso arrivato dal Sud Tirolo. Addobbato in vista del Natale nella Romana piazza Venezia è stato soprannominato Spelacchio a causa del suo aspetto tutt’altro che rigoglioso. Un nome di battaglia frutto dei più sagaci sfottò che resta nella memoria collettiva come la triste agonia dell’albero di Natale nella capitale ...

Roma : FS vende lotti Tiburtina - prima nuovo hotel poi ipotesi HQ : Roma – Parte dalla demolizione di un fatiscente edificio che diventera’ un nuovo hotel la trasformazione urbanistica delle aree sui due lati della stazione Tiburtina di Roma. Questa mattina Fs ha presentato il progetto di vendita del lotto C1, sul lato Nomentano. Qui, su un’area di 7.200 metri quadrati di superficie, sorge un manufatto abbandonato che sara’ demolito per fare posto a due nuove strutture: un nuovo hotel di ...

Infortunio Pellegrini - nuovo stop per il giocatore della Roma : Infortunio Pellegrini, PREOCCUPAZIONE Roma- Un nuovo fastidio al flessore, un nuovo problema fisico, un nuovo stop. In sintesi è stata questa la giornata di Lorenzo Pellegrini a Trigoria: il centrocampista della Roma infatti, proprio quando stava rientrando stabilmente in gruppo, si vede costretto a fermarsi nuovamente per il riacutizzarsi del suo guaio muscolare. Puntava alla […] L'articolo Infortunio Pellegrini, nuovo stop per il ...

Nuovo stadio Roma - il procuratore Pecoraro a gamba tesa : “non andava fatto così” : Figc, Giuseppe Pecoraro ha parlato della questione legata allo stadio della Roma, criticandolo senza mezzi termini “Lo stadio della Roma? Ho sempre dichiarato che lo stadio non andava fatto in quella maniera. Per me il posto è sbagliato. Ma se non si fa la viabilità e si raddoppiano le corsie della via del Mare non si da nessuna parte“. Lo ha detto il procuratore della Figc, Giuseppe Pecoraro all’Adnkronos, sullo stadio ...

Roma - Pellegrini di nuovo infortunato. De Rossi ancora ai box : Nuova tegola per la Roma. Proprio mentre rientrava in campo in gruppo per provare a essere convocato per Cagliari, Lorenzo Pellegrini ha sentito un nuovo fastidio muscolare al flessore e si è dovuto ...

5 dicembre - La luna adesso : il nuovo Romanzo di Pierluigi Mele per i 25 anni di Liberrima a Lecce : Mette in scena spettacoli teatrali in armonia tra racconto e danza. Ha pubblicato i libri di poesia 'Lavare i fuochi' , 1995, , 'Tramontalba' , 2003, , 'Ho provato a non somigliarti' , Lupo Editore, ...

Giustizia di prossimità - nuovo incontro a Roma : nuovo incontro in programma venerdì a Roma per difendere la Giustizia di prossimità. Parteciperà la delegazione modicana del Comitato pro-tribunale

Opera Roma - Gatti nuovo direttore musicale : ... dal direttore artistico al maestro del coro, ai maestri collaboratori che hanno un ruolo essenziale nella messa in scena degli spettacoli. Il desiderio del vertice dell'Opera è che Roma possa ...

Il maestro Daniele Gatti è il nuovo direttore musicale del Teatro dell'Opera di Roma : Il maestro Daniele Gatti è il nuovo direttore musicale del Teatro dell'Opera di Roma. La nomina è stata decisa dal sovrintendente Carlo Fuortes e illustrata oggi insieme con la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Sono onorato e commosso" ha detto Gatti."Dopo parecchi anni questo Teatro ha finalmente un direttore musicale, un grande direttore", ha dichiarato Fuortes, "Nel 2015 quando sono stato confermato alla guida del Teatro tra i ...

Levante racconta il nuovo Romanzo 'Questa è l'ultima volta che ti dimentico' : Il mondo in cui viviamo è maschilista, questo va cambiato. Ma bisogna aspirare a un'uguaglianza, senza femminismo o maschilismo. Anna in questo è un personaggio positivo. È una bambina testarda, che ...