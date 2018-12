Roma | lago alla Balduina | si rompe tubatura in cantiere Livio Andronico

romadailynews

: #roma???? #eur #laghettoeur #autumn @ Parco Lago dell'EUR - RobertoPopeo : #roma???? #eur #laghettoeur #autumn @ Parco Lago dell'EUR - romatoday : roma Getta cocaina alla vista della polizia, in casa altra droga in cassaforte - susannalegrenzi : ???? RT #InLombardia: “LAGHI #inLombardia A Sirmione, sul Lago di Garda, l’Antica Roma rivive i fasti delle Grotte di… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018)– La rottura di una, all’angolo dello stessodove si verifico’ il crollo della strada in via, ha causato oggi un ‘geyser’ urbano nel cuore della, quartiere gia’ noto per le recenti voragini sull’asfalto. Il video e’ stato girato da una residente del quartiere e pubblicato sulla pagina Facebook “Sei dise…”.La rottura del tubo ha creato und’acqua intorno alle 14.30. Il presidente del XIV Municipio, Alfredo Campagna, ha fatto sapere che Acea si e’ subito attivata per ristabilire la situazione anche se, ancora una mezz’ora fa, l’acqua continuava ad uscire e a calare dstrada fino a piazza Giovenale.Sui social, inevitabilmente, si e’ riversata subito dopo la rabbia e l’ironia degli utenti. “Ci fanno ...