Roma | eventi e deviazioni bus per il fine settimana

Bassa Romagna. 'Il tuo Natale in Bassa Romagna' : un mese di eventi speciali. Non mancano le novità. : Si comincia sabato 15 dicembre alle 15 a Casa Monti con "Natale in scienza", un pomeriggio dedicato a esperimenti scientifici a tema natalizio. Il 16 dicembre è invece in programma dalle 14.30 in ...

Capodanno a Roma - eventi in tutta la città : al Circo Massimo la musica di Capossela : ... come via Petroselli, con spettacoli acrobatici e show sulle facciate dei palazzi. In strada ci saranno mille artisti, provenienti da 40 paesi e da 5 continenti, oltre ai numerosi intrattenimenti ...

A Roma “Più libri più liberi” la fiera del libro che con 650 eventi culturali celebra la libertà : Inizia il 5 dicembre la nuova edizione della fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria intitolata "Più libri più liberi". Fino al 9 dicembre oltre 650 appuntamenti e 545 espositori alla Nuvola dell'Eur di Roma, eventi che coinvolgeranno tantissimi personaggi del panorama culturale internazionale per parlare di libertà, ma sopratutto di diritti dell'uomo. Tra gli invitati, l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano.Continua a leggere

Il weekend a Roma : mostre - eventi e appuntamenti per : Attraverso i suoi ritratti più belli, i cimeli e le tracce dei suoi film e dei suoi spettacoli, le immagini e i racconti, gli scritti, le testimonianze, le recensioni, sono raccontate tutta la ...

Casting per eventi musicali e per uno spettacolo del Teatro Eliseo di Roma : Casting aperti per la ricerca di vari musicisti che si dedichino stabilmente ad accompagnare musicalmente su Roma gli eventi e le serate di una attrice e cantante, entrando così a far parte del suo cast artistico. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici di livello professionistico per il Teatro Eliseo di Roma, per la messa in scena di un interessante spettacolo dal titolo La commedia del Gaetanaccio. eventi ...

Roma - ora rimpasto giunta Raggi. Ma M5S studia 'commissariamento preventivo' : L'uomo del nord, eccentrico nel vestiario, ma efficace nell'azione politica, sta tenendo le casse in ordine ponendo un freno alle richieste dei colleghi, dei consiglieri di maggioranza e dei ...

Presentazione degli eventi del Natale di Roma 2019 con il Gruppo Storico Romano : Presentato a Roma dal Gruppo Storico Romano, nella prestigiosa cornice del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, il calendario delle prossime celebrazioni del Natale di Roma. L’imperatore e i Senatori del Gruppo Storico Romano si sono riuniti nei giardini della villa cinquecentesca, messa a disposizione per l’occasione dal Direttore del Museo Dott. Valentino Nizzo, per promuovere le celebrazioni del 21 Aprile che ...

Capodanno a Roma 2019 : quali sono i tantissimi eventi : Siamo agli inizi di novembre e le feste natalizie e soprattutto il Capodanno 2019 si sta avvicinando con grande velocità.

Federico Fellini - una leggenda lunga 25 anni : da Rimini a Roma tutti gli eventi per celebrarlo : Venticinque anni, fa, il 31 ottobre 1993, Federico Fellini moriva a Roma, stroncato da un ictus dopo un lungo e doloroso ricovero al Policlinico Umberto I. La camera ardente allestita nel Teatro ...

Halloween 2018 Romagna : cosa fare tra eventi - feste - mercatini : Halloween 2018 in Romagna cosa fare? Scopriamo insieme i principali eventi in programma nelle cittadine della riviera romagnola. Sagre tradizionali, eventi dedicati alle leggende di Ognissanti, divertimento nei parchi e animazione per grandi e bambini sono tra le principali proposte di questo lungo fine settimana. SCOPRI TUTTO SU #Halloween Halloween 2018 Romagna: cosa fare nei Parchi divertimento Tutti i parchi di divertimento ...

Halloween 2018 Roma : cosa fare tra eventi - feste - concerti : Halloween 2018 a Roma cosa fare? Scopriamo alcune delle proposte per festeggiare a Roma la notte del 31 ottobre tra suggestivi eventi per grandi e bambini (elenco in continuo aggiornamento). SCOPRI TUTTO SU #Halloween Halloween 2018 Roma cosa fare: il Forte Prenestino Torna per il terzo anno consecutivo l’evento underground della capitale che in questa edizione vede la partecipazione del collettivo inglese Zion Train che ...

Roma : eventi nella Capitale - le deviazioni bus per il fine settimana : Roma – Domani, dalle 14 alle 20, un corteo sfilera’ da piazza della Repubblica a piazza Porta San Giovanni percorrendo via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee di bus e tram. Domani e domenica, al Circo Massimo, e’ in programma la ...

Parte la Festa del Cinema di Roma - 10 giorni di incontri ed eventi : Tutto pronto per il via della tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma . Da oggi fino al 28 ottobre, l' Auditorium Parco della Musica ospiterà proiezioni, incontri, eventi, mostre, convegni ...

Festival del Cinema di Roma : il calendario eventi e i film da non perdere : Lei è la madre MARTEDì 23 OTTOBRE 2018 H 14.30 Palazzetto dello sport: Visita guidata sulle location dei film al Ponte della musica , Lo chiamavano Jeeg Robot , H 15 C'era una volta in America di ...