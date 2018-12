Roma | Cristante sicuro | “Arriveremo tra le prime quattro”

Roma - Cristante : "Arriveremo in Champions". Pellegrini - stop confermato : 'Arriveremo in Champions'. Il quarto posto dista cinque punti, davanti ci sono tre squadre, ma Bryan Cristante prova a dare un po' di fiducia a tutto l'ambiente Roma: 'L'obiettivo è entrare in ...

Roma - Cristante : 'Arriveremo tra le prime 4. Zaniolo diventerà un grande - da De Rossi si impara ogni giorno' : Bryan Cristante , centrocampista della Roma , ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Cagliari di sabato: ' Roma ha un calore particolare, che si trova solo in questa piazza . La storicità della città viene riportata nella società, la gente ha ...

Roma - Cristante : 'Serve pazienza con i giovani ma dobbiamo fare di più - a Cagliari tre punti per la continuità' : Roma, Cristante: 'Serve pazienza con i giovani ma dobbiamo fare di più, a Cagliari tre punti per la continuità' Cristante nell'intervista odierna Sky Sport Bryan Cristante , centrocampista della Roma ha parlato a due giorni dalla trasferta contro il Cagliari. Il giocatore è al primo anno nella Capitale: ' Roma ha questo calore particolare, la ...

Roma - quanti indisponibili : spazio a Nzonzi-Cristante in mediana : A centrocampo con gli uomini contati, la Roma prova a recuperare almeno per la panchina Lorenzo Pellegrini. Domani sosterrà un provino a Trigoria, la lesione alla coscia sembra essersi rivelata meno ...

Roma - le pagelle di CM : Cristante cresce. El Shaarawy faraonico : , 33'st Zaniolo ng: altri minuti preziosi per crescere, El Shaarawy 8 : Da destra a sinistra, come accadde spesso in politica. Non perde la coerenza, né la pazienza, né la fantasia. Ha un chiodo ...

Roma - Pellegrini : 'Vittoria essenziale. Non ero scarso prima - ora non sono un fenomeno. E su Cristante...' : Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato a Sky Sport dopo il match contro il Cska Mosca: 'Abbiamo fatto un'ottima partita oggi, dal campo ho avuto l'idea che fosse meno semplice di quello che può essere sembrata. Loro sono un'ottima squadra, ...

Roma - Monchi : «Fiducia a Di Francesco. Felice di Kluivert e Cristante» : Prima del match contro il Cska, il ds giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento della Roma

LIVE Cska Mosca-Roma - Champions League 2019 in DIRETTA : Di Francesco sceglie Kluivert - Cristante e Santon dal primo minuto : OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 18.55 di Cska Mosca-Roma: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI ...

LIVE Cska Mosca-Roma - Champions League 2019 in DIRETTA : Di Francesco sceglie Kluivert - Cristante e Santon dal primo minuto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cska Mosca-Roma, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita decisiva per i giallorossi, che con una vittoria si avvicinerebbero in maniera decisiva alla qualificazione agli ottavi di finale. All’andata all’Olimpico è finita 3-0, ma non sarà comunque un impegno semplice per la formazione di Eusebio Di Francesco, anche perchè i russi in casa sono ...