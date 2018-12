Roma | città blindata per doppio appuntamento del Papa e della Lega

R.Mussolini : Salvini non dica più nulla - buche a Roma le pagano cittadini : Roma – “Basta spot. La stretta su multe, l’aumento della tassa di soggiorno ed altre imposte per i cittadini per poter riparare le buche delle strade di Roma e’ notizia di oggi apparsa sui giornali. Cosi’ mentre i cittadini Romani saranno ancora chiamati a pagare di tasca propria i danni dell’ amministrazione pentastellata, dal Governo si continua il gioco, poco simpatico, degli annunci. Continua il ...

Capodanno a Roma - eventi in tutta la città : al Circo Massimo la musica di Capossela : ... come via Petroselli, con spettacoli acrobatici e show sulle facciate dei palazzi. In strada ci saranno mille artisti, provenienti da 40 paesi e da 5 continenti, oltre ai numerosi intrattenimenti ...

Festa di Roma 2019 : nella città universale arriva il Capodanno ispirato alla Luna : Per un giorno intero il cuore della città Eterna, un'area pedonalizzata, si trasformerà in un paesaggio da sogno con spettacoli, performance, istallazioni, musica, proiezioni e molto altro ispirati ...

Roma : a Cinecittà World è già Natale - neve virtuale e tanto altro : Roma – Si sono accese le luci di Natale a Cinecitta’ World, il parco a tema cinema a pochi chilometri dalla Capitale. I visitatori del parco si ritroveranno sul set di un film dove saranno protagonisti dell’atmosfera natalizia. Potranno vivere le suggestioni di New York addobbata a festa senza spostarsi da Roma, o quelle della Cinecitta’ Street, che cambia faccia grazie ad addobbi, proiezioni, ghirlande ed un grande ...

Hong Kong è la città più visitata al mondo nel 2017. Roma solo 15esima : Notizie in chiaroscuro per l'Italia dalla classifica delle 100 città più visitate al mondo nel 2017 di Euromonitor che vede in testa Hong Kong (con 27.8 milioni di arrivi internazionali), Bangkok e Londra. Le 4 italiane presenti sono infatti tutte in discesa nel ranking pur con numeri assoluti in lieve crescita: Roma slitta dal 12/o al 15/o posto, Milano scende al 32/o, Venezia al 41/o e Firenze al 47/o. La Capitale (9.5 milioni di ...

Roma : giunto in città albero di Natale che ornerà piazza Venezia : Roma – È arrivato ieri notte a Roma l’abete che diventera’ l’albero di Natale di piazza Venezia in occasione delle festivita’ 2018-2019. Alto piu’ di 20 metri sara’ addobbato con 60.000 luci led a basso consumo energetico e 500 sfere colorate. L’abete naturale proviene da Cittiglio, in provincia di Varese. L’area di piazza Venezia che lo ospitera’, il passaggio tra le due aree verdi ...

Roma - polveri sottili in metro : perché l'Atac non informa i cittadini? : Apparentemente è una storia semplice. Dopo le segnalazioni fatte al Corriere da alcuni macchinisti, una società indipendente specializzata in smog rileva la presenza di polveri sottili nei tunnel ...

Welfare : pranzo stellato per ospiti Cittadella della Carità Santa Giacinta a Roma : Roma, 30 nov. (Labitalia) - Cinque tra i più noti e prestigiosi chef di Roma si ritroveranno per u[...]

Triplete a Roma per i concerti di Elisa nel 2019 - si aggiungono altre 4 città : info e biglietti in prevendita : I concerti di Elisa nel 2019 sono sempre di più. Va ad arricchirsi ancora il calendario di live che Elisa Toffoli ha pensato per il supporto del suo ultimo album, con prima data al Teatro Verdi di Firenze. Sono quindi tre le date che Elisa terrà all'Auditorium Parco della Musica di Roma, ma si aggiungono anche le date di Bergamo, Trieste, Padova e Torino. I biglietti per le nuove date sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali ...

Prove d’inverno in Romania : meravigliose scene di paesaggi e città imbiancate dalla neve che ha creato non pochi disagi [FOTO e VIDEO] : 1/13 ...

Un weekend all’insegna del caffè : l’aRoma del “Milan Coffee Festival” inebria la città : Da venerdì a domenica allo Spazio Pelota di via Palermo, a Milano, si terrà la prima edizione dell’evento internazionale che celebra il caffè in tutte le sue declinazioni Milano, 28 novembre 2018 – Degustazioni gratuite, workshop interattivi, performance di baristi, torrefattori e mixologist alle prese con una rivisitazione del classico aperitivo milanese. Il tutto all’insegna di un comune denominatore: il caffè artigianale nelle sue ...