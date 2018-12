Roma | all' asta al Monte di pietà l' oro | le gemme e i gioielli non riscattati

Stadio Roma - Raggi : 'No allarmismi' : Nuove ombre sul progetto di Tor di Valle dopo che il Politecnico di Torino ha analizzato in termini molto negativi il tema della viabilità legato al nuovo Stadio della Roma. Ma la sindaca della ...

Totti in visita all’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma : Grande festa all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per la visita a sorpresa di Francesco Totti. L’ex capitano giallorosso si è intrattenuto con i bambini in ludoteca e poi ha visitato i reparti di Cardiologia, Medicina dello Sport e Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica. Totti ha incontrato la presidente dell’Ospedale, Mariella Enoc, e il direttore generale, Ruggero Parrotto, concludendo la visita con un ...

Roma - nonnina appassionata di gialli sventa da sola un furto mettendo in fuga tre ladri : Pensavano che fosse un colpo molto semplice: una borsa lasciata incustodita sul sedile anteriore di un’automobile da un’incauta proprietaria, in via Giacomo Debenedetti, a Roma, in zona Eur. Ai tre ladri sarebbe bastato forzare la portiera per entrare in possesso della refurtiva: un gioco da ragazzi con il loro attrezzo da scasso, una specie di chiave passepartout, capace di farsi gioco di qualsiasi serratura. C’erano quasi riusciti, ma non ...

Stadio Roma - dubbi del Politecnico di Torino. Raggi : niente allarmismi | : Nella relazione preliminare sui flussi di traffico del progetto di Tor di Valle, arrivata in Campidoglio, si mettono in risalto diverse criticità, con carenze che riguardano le aree esterne e il ...

'Stadio Roma - quadro catastrofico'. La sindaca Raggi : 'Niente allarmismi' : Il Politecnico di Torino ha diffuso uno studio sui flussi di traffico del progetto di Tor di Valle, dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma: il quadro è 'catastrofico'. Stando al documento ...

Raggi : nessun allarmismo su stadio Roma - esito è solo prima bozza : Roma – “No, assolutamente. Non farei allarmismi, come sapete ho voluto una due diligence per riesaminare gli esiti della conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato tutte le istituzioni. Al momento e’ stato rilasciato un primo ‘draft’ sul quale ci sono delle valutazioni in corso”. “Quando ci sara’ poi la relazione finale capiremo come andare avanti con tutte le istituzioni ...

Roma - clonavano carte di credito ai turisti italiani all'estero : sei arresti : clonavano carte di credito rubando i codici all'estero. Poi le usavano in Italia per acquistare biglietti di viaggio costosi che si facevano rimborsare. Il giro di affari illegale è stato smantellato ...

Roma - Schick dal tacco alla punta : Abbiamo esaltato un recupero palla sotto la Tevere, Roma-Real Madrid,, poi strabuzzato gli occhi davanti a uno spettacolare assist di tacco, Roma-Inter,. Prossima tappa: un tiro in porta o ancor di ...

Romagnano installa telecamere per sorvegliare il paese : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Romagnano installa telecamere ...

Roma - il punto dall’infermeria : si ferma ancora Pellegrini - Fazio verso il recupero : Roma, Fazio e Pellegrini sono presenti nel bollettino medico di giornata in casa giallorossa: Di Francesco analizza la situazione in vista del weekend La Roma si appresta a ripartire dopo il pareggio contro l’Inter, ma dovrà farlo ancora con qualche problema relativo agli infortuni. Lorenzo Pellegrini è stato infatti costretto a fermarsi nuovamente a causa di una ricaduta dopo l’infortunio al flessore della coscia destra dei ...

Festa di Roma 2019 : nella città universale arriva il Capodanno ispirato alla Luna : Per un giorno intero il cuore della città Eterna, un'area pedonalizzata, si trasformerà in un paesaggio da sogno con spettacoli, performance, istallazioni, musica, proiezioni e molto altro ispirati ...

Vigilantes rubavano dalle biglietterie automatiche dell'Atac : 11 arresti a Roma : Gli indagati riuscivano a portarsi a casa ogni giorno dai 250 ai 500 euro a testa. Il video della Guardia di Finanza

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - Di Mena verso il Valle Martella : «Siamo rimaneggiati - ma non molliamo» : Roma – Ha fatto diversi danni la trasferta di San Cesareo alla Roma VIII. Non solo l’1-0 abbastanza ingiusto maturato a favore dei padroni di casa dello Sporting, ma anche ulteriori “tegole” in vista della prosecuzione della stagione e nello specifico del match clou di domenica sul campo di casa contro il Valle Martella. Patrizi e Cristelli sono stati espulsi nel corso della ripresa e non saranno certamente del match e quasi sicuramente ...

Roma - mercato a gennaio obbligatorio : Van de Beek in cima alla lista di Monchi : Roma mercato – Monchi l’ha sempre detto: la Roma deve lavorare sui giovani e i talenti in prospettiva futura, talenti che potranno costruire una squadra che, unita allo stadio nuovo, potrà far vedere grandi cose e perché no giocarsi la lotta al titolo. Ricordate la contestazione dei tifosi della Roma? —> il link: tifosi contro […] L'articolo Roma, mercato a gennaio obbligatorio: Van de Beek in cima alla lista di ...