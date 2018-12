Ritrovato dopo cinquant' anni un portafogli di Diane Keaton

Napoli - rubato e Ritrovato dopo poche ore l'albero di Natale all'interno della Galleria Umberto | Sky TG24 | : L'abete, allestito lo scorso 4 dicembre e addobbato con i biglietti di buon auspicio per l'anno nuovo, era stato sottratto come accaduto spesso negli ultimi anni. I carabinieri lo hanno rintracciato ...

Mostro di Firenze : Ritrovato un proiettile dopo 33 anni : L'ogiva è stata estratta da un cuscino ritrovato nella tenda della coppia di francesi uccisa agli Scopeti - Potrebbe esserci una nuova pista nel cold case del Mostro di Firenze. dopo 33 anni ...

Skipper - il cane rapito a Venezia e Ritrovato dopo 36 ore a Chiasso (grazie ai social) : È durato dalle 12 del 26 novembre alle 23 del 27 il rapimento del cane Skipper, un setter inglese che si trovava a Venezia quando qualcuno lo ha portato via. Il suo ritrovamento è stato possibile soprattutto grazie al tam tam scatenato su Facebook dopo l’appello pubblicato dalla sua padrona, che ora ringrazia.Continua a leggere

La storia di Veronica Veneroni : "Ho Ritrovato mia madre dopo 27 anni perché l'ho riconosciuta in un libro" : Veronica Veneroni è nata a Tokyo nel 1975 da genitori hippy, il padre, Hiroyuchi, giapponese e la mamma, Francesca, italiana. dopo un'infanzia passata a girare il mondo, le continue separazioni dei genitori, alla fine il padre va via. La mamma torna in Italia, a Padova, dove inizia un periodo di stenti, fame e assistenti sociali. A 10 anni viene adottata con il fratello Francesco dalla famiglia Veneroni, la sorella di 5 anni viene ...

SOTTOMARINO SAN JUAN Ritrovato dopo UN ANNO/ Ultime notizie - operazione costata 7.5 mln di dollari - IlSussidiario.net : In Argentina è stato RITROVATO il SOTTOMARINO Ara San JUAN sui fondali del sud Atlantico, un ANNO DOPO la scomparsa: morti i 44 membri dell'equipaggio

Milano - il mistero del tema Ritrovato 66 anni dopo dietro a un muro del liceo classico Berchet : A scoprirlo in un buco tra i mattoni della parete una studentessa: caccia all'autrice, le tracce portano in Sicilia

Giovane papà scompare - Ritrovato dopo giorni : era ad Amsterdam : Tommi Ciriaci si era allontanato all'improvviso da casa e la famiglia, in ansia, aveva denunciato subito la scomparsa

Ritrovato Alessandro Fede - il giovane scomparso dopo un incidente stradale a Modica : Alessandro Fede, il giovane scomparso misteriosamente dopo un incidente d'auto avvenuto a Modica lo scorso 26 ottobre, è stato Ritrovato. Il giovane era a Sampietri, a pochi chilometri dal luogo della scomparsa. A darne notizia Roberto Ammatuna il sindaco di Pozzallo, il comune di residente di Alessandro: "A breve riabbraccerà la sua famiglia".Continua a leggere

Usa - bimbo di 3 anni scompare nel nulla : Ritrovato dopo due anni a duemila chilometri di distanza : Christina Hale non voleva rassegnarsi all'idea che, dopo il divorzio, il marito avesse ottenuto la custodia esclusiva di Matthew , il loro figlio di appena tre anni. E così, a settembre 2016, pochi ...

Salvatore Mannino Ritrovato in Scozia : dopo la scomparsa ha perso la memoria e parla solo inglese : Si infittisce il mistero dell'imprenditore del pisano scomparso un mese fa da casa e ritrovato privo di conoscenza in una...

Roma : Ritrovato dopo 27 ore e in stato di confusione anziano scomparso : Roma – Era stato il figlio, nel pomeriggio di martedi’, a denunciare, negli uffici della Polizia di stato del commissariato Primavalle di Roma, la scomparsa di un uomo di 72 anni. L’anziano era uscito da casa verso l’ora di pranzo, senza denaro e documenti, per portare il suo cane a fare una passeggiata e non era piu’ tornato. Subito sono scattate le ricerche che, alle 16.30 di ieri, hanno dato i loro frutti. Gli ...

La moglie lancia l'appello - de Jongh Ritrovato grazie a un'app dopo un incidente : L'ex ciclista olandese era scomparso in mattinata durante l'allenamento in bici: ritrovato, non è in fin di vita

Bambino "vampiro" Ritrovato in Umbria dopo 1.500 anni : Una scoperta affascinante [VIDEO] scuote l'archeologia sia italiana che internazionale. Nella necropoli di Lugnano è stata rinvenuta una sepoltura appartenente ad un Bambino di dieci anni, ma ciò che sconvolge è il metodo con cui è stato seppellito: il Bambino probabilmente era considerato un vampiro che se fosse risorto avrebbe contagiato i vivi con la sua malattia. Il Bambino di dieci anni era considerato un vampiro: ritrovata una pietra nella ...

Alluvione in Calabria : Ritrovato il corpo del piccolo Nicolo' dopo 8 giorni : ritrovato Nicolò dopo otto giorni. Sono ufficialmente 3 le vittime dell'Alluvione in Calabria. dopo estenuanti ricerche durate ben otto giorni è stato ritrovato il corpicino di Nicolò,...