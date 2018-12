Ritirato salame cotto Mignon per rischio microbiologico

Salame felino prodotto a Parma Ritirato per rischio microbiologico - l’annuncio del Ministero : Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo sul mercato del Salame felino IGP Sant’Antonio e del Salame felino IGP Terre della Bassa, entrambi prodotti da "La Fattoria di Parma", parlando di "esito non conforme per parametri di sicurezza alimentare di tipo microbiologico". Si consiglia di non consumarlo o di riportare le confezioni presso il punto di acquisto.Continua a leggere