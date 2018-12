Rifiuti | Musumeci | ddl pronto | Pierobon oggi a Bruxelles

Rifiuti : Musumeci - differenziata al 34 per cento è aumentata del 50 per cento : Palermo, 7 dic. (AdnKronos) - La raccolta differenziata in Sicilia in un anno "è aumentata del cinquanta per cento" rispetto all'ultimo dato rilevato nel 2017 che ammontava al 22,7 per cento. Nel 2018 la differenziata ha raggiunto il 34 per cento. Sono i dati presentati dal Presidente della Regione