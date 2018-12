Rieti | esplosione distributore sulla Salaria | “Le conseguenze potevano essere veramente

Rieti - esplosione distributore : la Salaria resterà ancora chiusa : La statale Salaria rimarrà ancora chiusa, in entrambe le direzioni, per facilitare le operazioni di bonifica dell’area colpita dall’esplosione avvenuta ieri nell’area di servizio Ip di Borgo Quinzio, nel Reatino. Il comune di Fara Sabina fa sapere, inoltre, che il traffico rimarra’ vietato temporaneamente anche sulla Salaria Vecchia. Invariate le indicazioni riguardanti la viabilita’ provvisoria. In particolare per ...

Rieti - esplosione distributore : riaperto tratto di via Salaria Vecchia : “Dopo un confronto con le unita’ di sicurezza che ancora stanno operando sul posto l’arteria della via Salaria Vecchia e’ gia’ transitabile. Siamo in attesa di disposizioni da parte di Polizia Stradale e Anas per il ripristino della circolazione sulla strada Salaria“: lo riporta sulla sua pagina Facebook il Comune di Fara Sabina (Rieti) in riferimento all’incidente verificatosi ieri nell’area di ...

Esplosione di Rieti : poliziotto scopre che il fratello è morto accompagnando il Questore : La cronaca nera non smette mai di alimentarsi di notizie sempre più spiacevoli, nello specifico e per quanto accaduto nella giornata di ieri a Rieti, dove l'Esplosione di un'autocisterna carica di carburante ha portato alla morte di due persone ed al ferimento di altre 18, c'è da registrare l'ennesimo triste episodio ai danni di un poliziotto incaricato di accompagnare il Questore sul luogo dell'Esplosione. L'uomo è venuto a conoscenza della ...

Esplosione Rieti - scopre la morte del fratello accompagnando il questore sul luogo della tragedia : "L'autocisterna si è trasformata in una bomba": così il questore di Rieti, Antonio Mannoni, ha commentato l'Esplosione del distributore di benzina nei pressi di Borgo Quinzio in cui sono morte due ...

Rieti - si cercano le cause dell'esplosione della cisterna : Stamattina in nuovi accertamenti tecnici. Nelle prossime ore si consceranno le ipotesi di reato su cui indaga la procura di Roma. Il bilancio è di due morte e 18 feriti, di cui 6 gravi -

Il pompiere-eroe morto a Rieti - il giorno prima aveva interpretato la vittima di un'esplosione : Stefano Colasanti, il vigile del fuoco non in servizio morto nell'esplosione di un distributore di benzina nel reatino insieme ad un'altra persona, aveva partecipato ad un'esercitazione il giorno prima dove ha dovuto simulare la sua morte in una finta esplosione di un'autobotte, riporta il Corriere della Sera.Il giorno prima, per la festa di Santa Barbara protettrice dei vigili del fuoco, Stefano Colasanti in caserma impersona il morto nella ...

Rieti - esplosione distributore sulla Salaria : “Chi l’ha visto?” segnala un disperso : In riferimento all’esplosione verificatasi ieri pomeriggio in provincia di Rieti, dove in un’area di servizio IP sulla Salaria hanno perso la vita 2 persone e altre 18 sono rimaste ferite, nella puntata di “Chi l’ha visto?” è stata denunciata la scomparsa di un uomo: “Non abbiamo più notizie di Andrea, ha una Opel Corsa nera vecchio modello“. Una donna di nome Barbara ha chiamato per denunciare la ...

Rieti - esplosione in un distributore : due morti e 18 feriti - sei sono gravi : Le vittime sono un pompiere di 50 anni, Stefano Colasanti , in servizio nel distaccamento di Poggio Mirteto, e un uomo che al momento dell'esplosione dell'autocisterna di Gpl si trovava per curiosità ...

Esplosione Rieti - le immagini dall'alto dei vigili del fuoco : Due morti - un vigile del fuoco e un passante - e 17 feriti sulla via Salaria, in provincia di Rieti, nello scoppio in un distributore di carburante. L'Esplosione provocata da un'autocisterna piena di ...

Esplosione Rieti - capo vigili del fuoco : 'Potrebbe esserci stato errore umano' : Due morti nell'Esplosione di un'autocisterna carica di Gpl in un distributore di carburante vicino Rieti. Le vittime un vigile del fuoco e un passante, 17 i feriti, 3 sono gravi. 'Potrebbe esserci ...