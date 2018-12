Richard Gere su Apple | sarà protagonista di una nuova serie tv

Richard Gere sarà protagonista del reboot del drama israeliano Bastards : Richard Gere è stato scelto come star del riadattamento di Bastards, il drama israeliano che la Apple rivisiterà grazie ad Howard Gordon. Per ora non è stato scelto il titolo della nuova serie Tv, ma abbiamo già qualche piccola anticipazione. Richard Gere interverrà infatti in otto episodi ed interpreterà un veterano del Vietnam. Il cuore della narrazione rimarrà quindi invariato rispetto a Bastards, il titolo scelto in America per ...