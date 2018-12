Renzi | la grande frenata | ' Resto nel Pd | niente scissioni'

Pd - Zingaretti : “Da Minniti coerenza. Renzi via? Non partecipo a chiacchiericcio - può ancora portare grande contributo” : “La scelta di Marco Minniti di ritirarsi dalla corsa alla segreteria Pd? Da lui c’è stato un atto di coerenza e responsabilità rispetto alle cose che aveva detto fino a oggi, cioè un impegno con spirito di servizio per provare a unire. Credo rimanga una straordinaria risorsa che penso farà parte, per quanto mi riguarda, del nuovo gruppo dirigente che dovremmo costruire dopo il Congresso”. Così il presidente della Regione Lazio ...

Pd - al via l’assemblea : Renzi il grande assente - attesa per la decisione di Minniti : Si è aperta con l’assemblea dell’Ergife la fase congressuale nel Partito democratico, che porterà alle primarie e all’’elezione del nuovo segretario. Un assente, Matteo Renzi, cinque candidati e altri due in forse: Maurizio Martina che promette un “quadro chiaro la prossima settimana” e Marco Minniti che svelerà la sua decisione, stando a quanto ha promesso, poche ore dopo la fine dell’assemblea nazionale “quando il ...

Via all'assemblea nazionale del Pd - Renzi grande assente : Si è riunita all'hotel Ergife a Roma l'Assemblea nazionale del Pd chiamata a lanciare, a otto mesi dalla sconfitta elettorale, il congresso e le primarie. Ci saranno i candidati...

Matteo Renzi dice addio a Tiberio Barchielli : “Grande uomo. Ti voglio bene” : Lutto per Matteo Renzi. L’ex segretario del Partito Democratico dice addio a uno degli amici con i quali ha passato insieme il suo periodo da premier. È infatti morto dopo una breve malattia Tiberio Barchielli. E’ stato proprio l’ex primo ministro Matteo Renzi, in un post sul suo profilo Facebook, a ricordarlo: “Ciao Tiberio. Grande fotografo, grande amico, grande uomo. Sono stato fortunato a lavorare con te. Ti voglio ...

Pd : dopo Piazzagrande - Zingaretti - e Leopolda - Renzi - il Forum - di Martina - : Presenti tutti i candidati alle primarie, compresi Minniti e Martina non ancora ufficiali. Assente Renzi, impegnato in conferenze in Cina -

Allerta Meteo - inizia la grande “sciroccata” che porterà il “Monsone Italiano” : nel weekend prima ondata di piogge torRenziali [MAPPE] : 1/15 ...

Il "grande incubo" di Renzi : un Pd che appoggi il M5s : Roma "Già, tra i due c'è questo feeling inspiegabile... Sicuramente si parlano, si sentono". I "due" sono Matteo & Matteo, l'ex premier Renzi e l'attuale vicepremier Salvini. E a descrivere il loro "strano feeling" è un ex membro del governo di centrosinistra, in un angolo della Leopolda. Che racconta di un Renzi che dà consigli (bene accetti) a Salvini su come tenere "sotto pressione" gli alleati Cinque Stelle, usando carota e bastone col ...