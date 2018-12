Renzi | il Pd | Fanfani | il conte di Montecristo

huffingtonpost

(Di venerdì 7 dicembre 2018) A dare un consiglio asi può essere sicuri di non essere ascoltati. Tanto più da parte di chi con lui non ha avuto mai dialogo, e tanto meno confidenza (come appunto il sottoscritto).Ma appunto per questo si può parlare con libertà, senza temere di incorrere in qualche impegnativa conseguenza.E dunque. Quell'aria da indomito guerriero, mai rassegnato alla sconfitta, mai riflessivo sulla propria difficoltà, sempre spavaldo e quasi onorato dalle inimicizie capace di suscitare, tutto questo non gli giova. Di più, non è di nessun costrutto. Neppure, credo, per i suoi fedelissimi. Che non sono più le legioni di una volta, ma sono pur sempre un numero che sarebbe degno di un briciolo di considerazione. Magari anche da parte sua.L'ex segretario del Pd fa mostra di essere soddisfatto e compiaciuto della controversia che anima. ...