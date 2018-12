Regno Unito, stop alle pubblicità di betting durante le partite

ilnapolista

: Un nuovo servizio di consegne è stato lanciato nel Regno Unito. Nulla di strano se non fosse che la compagnia ha ze… - beppe_grillo : Un nuovo servizio di consegne è stato lanciato nel Regno Unito. Nulla di strano se non fosse che la compagnia ha ze… - beppe_grillo : Spesso parliamo dei lavori del futuro e di come la società cambierà con essi. Bene, un nuovo servizio di consegne è… - Corriere : Il 30 novembre 1874 nasceva uno dei personaggi che hanno fatto la storia del Novecento: Winston Churchill. Politico… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Il provvedimento Giro di vite del calcio inglese sulledegli operatori per scommesse sportive. Un accordo con i bookmaker ha sancito lodelledelle agenzie digli eventi live, come ad esempio ledi Premier League. La notizia è stata data dal sito specializzato Palco23, e citata in Italia da Calcio&Finanza. Anche in Italia si parla di un provvedimento simile, anzi qualche giorno fa qualcuno addirittura paventava la possibilità di una serrata, da parte dei club di Serie A, in caso di approvazione della volontà di Luigi Di Maio.Ovviamente, la decisione presa nelavrà delle ripercussioni importanti sulle casse delle tv. Dopotutto, gli inserzionisti più impattanti dal punto di vista economico arrivano proprio dal mondo del(esattamente come avviene in Italia). Si calcola che l’industria del gioco abbia ...