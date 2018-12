calcioweb.eu

: #Reggina dai due volti contro il Rieti, mister #Cevoli a CalcioWeb: “mi sono fatto un’idea…” - CalcioWeb : #Reggina dai due volti contro il Rieti, mister #Cevoli a CalcioWeb: “mi sono fatto un’idea…” - Luigi_Tarzia : -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Nelle ultime ore è andata in scena ‘La storia amaranto’, la città di Reggio Calabria ha avuto il piacere di ospitare ex calciatori che hannola storia dellacalcio, presenti però anche i protagonisti attuali del club amaranto. La squadra calabrese non sta attraversando un buon momento dal punto di vista societario, il presidente Praticò ha annunciato l’addio ed adesso il futuro del club è sempre più incerto, la squadra comunque sta rispondendo sul campo, nell’ultimo match è arrivata infatti una grande rimonta nel match davanti al pubblico amicoil, una grande rimonta dopo il doppio svantaggio. Intervistato in esclusiva da, l’allenatore Robertoha parlato delle ultime vicende del club: “a duenel matchil? Difficile da spiegare, sinceramente io miun’idea, era ...