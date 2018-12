Regali di Natale 2018 | 7 tablet che non ti fanno rimpiangere il laptop

15 Regali di Natale da fare al proprio gatto : Cuccia per gatti Star Wars Morte Nera Suck Uk Cat Playhouse LaptopFroliCat Zip SmartBowl di Pet NetDJ Cat Scratching PadLitter-Robot III Open Air Self-CleaningTaco Catnip ToysSneaker Pet BedDrinkwell Platinum FountainMëow & Chandon, lo champagne per gattiFresh Scent Pet CandleGo Pet Club Cat TreePet Qwerks IncrediBubblesTrixie PetCat Door elettronica di PetSafeNon dire gatto se non hai nel sacco un regalo per lui! Chi possiede un gatto, sa ...

Regali di Natale per sportivi - cosa donare nel Natale 2018 : cosa regalare a una appassionata di sport o a uno sportivo? Abbiamo selezionato i doni originali del 2018 per gli sportivi

Guida ai Regali di Natale - i nostri consigli oltre 400 euro : Con questa Guida ci occupiamo dei regali di Natale più importanti, quelli per le persone più care, a vantaggio delle quali siete disposti a spendere di più. Però la spesa deve essere giustificata da un valore aggiunto notevole e immediatamente apprezzabile dal destinatario. Ecco perché nelle prossime pagine troverete un mix di tentazioni e oggetti altamente desiderabili. Per i prodotti con prezzo sopra ai 400 euro infatti non ci siamo fatti ...

Natale - su Facebook ora puoi condividere la lista dei Regali : (JOEL SAGET/AFP/Getty Images) Facebook ha aggiunto una nuova funzionalità alla sua già ampia gamma. Sarà possibile condividere, con i propri contatti, le raccolte di contenuti salvati sul social network. La modalità di raccolta dei contenuti salvati è attiva già da un anno oramai. Facebook consente di organizzare i contenuti salvati in raccolte in modo da differenziarne il contenuto. Screenshot: Facebook Ora è possibile condividere queste ...

Guida ai Regali di Natale - i nostri consigli tra 150 e 400 euro : Dopo le idee regalo dai prezzi contenuti, oggi entriamo nel merito delle proposte un po’ più sostanziose, sia sul piano del prezzo, sia per le caratteristiche offerte. Spaziando fra le cifre fino a 400 euro, infatti, si possono prendere in considerazione smartphone di buon livello, ma anche cuffie per la realtà virtuale, rasoi elettrici e lavapavimenti multifunzione di alto profilo. Chicca di questa classifica sono gli auricolari per ...

Crisi Gli italiani pronti a spendere 327milioni di euro per i Regali di Natale. : Non ultimo in termini di importanza anche il mondo della beneficenza. Settore che per eccellenza ricorda come il regalare racchiuda un significato intrinseco che va oltre l'oggetto fisico: il 73,3% ...

Segni zodiacali e Regali di Natale - ad ognuno il suo dono : un libro per la Vergine : Le festività natalizie si avvicinano e bisogna rimboccarsi le maniche, acquistando il regalo di Natale giusto. Per non sbagliare, perché non lasciarsi andare e seguire i consigli delle stelle, analizzando le caratteristiche di ciascun segno zodiacale indicato nell'oroscopo individuale? Gli astri non falliscono mai e ci indicheranno i gusti dei nostri cari. Sappiamo infatti che il dominio dei pianeti nel tema di nascita incide positivamente sui ...

Natale 2018 - i Regali beauty per l’uomo amante dello sport : C’è sempre un uomo più sportivo di altri che mette l’allenamento al primo posto del suo tempo libero e lo trasforma in una vera passione. La vela, il tennis, il golf e le gym sessions, per esempio, sono tra le sue favorite. Quindi perché, a Natale, non fargli trovare sotto l’albero un pensiero di bellezza specifico per lo sport che pratica? Prodotti dedicati alle esigenze atletiche, collezioni ispirate alle discipline e veri ...

Natale 2018 - i Regali per l’uomo elegante : Dalle maison di lusso e dai marchi moda più prestigiosi arrivano le proposte più esclusive da regalare a Natale per un uomo elegante e raffinato. Capi e accessori preziosi e dal design essenziale, senza loghi ben in vista. Perché il lusso, quello vero, è discreto. Per l’uomo che viaggia spesso il porta camicie di Lardini in tessuto invernale con inserti in pelle, completo di porta cravatte e calzini è un regalo molto utile e originale. ...

Il Natale delle stelle : i Regali (fashion) per il Leone : Michael KorsMoschinoGucciFurla by De Rigo VisionLoribluLoquet LondonGivenchyStuart WeitzmanStroiliZuiki BallantyneTamara ComolliClergerieMaria TashPrimarkBottega VenetaPetit BateauAnissa KermicheUna seraGlimmedHoopsBrosway X Veronica FerraroStella McCartneyToastiesSimone CastellettiFedon1919Gianvito Rossi& Other StoriesRoberto CavalliLemar?éIl regalo di Natale per il Leone? Consultiamo ancora una volta le stelle e mettiamoci alla ricerca del ...

Guida ai Regali di Natale - i nostri consigli tra 50 e 150 euro : Con l’intento di aiutarvi a trovare idee interessanti e originali per i regali di Natale, ieri abbiamo pubblicato una prima Guida con i nostri suggerimenti per chi ha un budget fino a 50 euro. Oggi proseguiamo con 10 idee regalo tecnologiche che hanno prezzi compresi fra 50 e 150 euro. Tutti i prodotti selezionati hanno un ottimo rapporto prezzo-prestazioni. In più abbiamo avuto modo di provare questi prodotti, e li consigliamo forti delle ...

Natale 2018 - i Regali perfetti per te (e per lei) : Ogni anno, il momento dei regali di Natale rischia di trasformarsi in un incubo. Riuscire a conciliare le tue attività quotidiane con i centri commerciali affollati diventa un’impresa e se non hai l’idea giusta al momento giusto, c’è il pericolo di ritrovarsi all’ultimo minuto con l’ansia di non riuscire a far tutto. Per questo è meglio fermarsi un attimo e darsi la giusta carica cominciando i regali di Natale con ...

Natale 2018. I Regali beauty per far felice lui : Natale 2018. regali in bellezza per luiNatale 2018. regali in bellezza per luiNatale 2018. regali in bellezza per luiNatale 2018. regali in bellezza per luiNatale 2018. regali in bellezza per luiNatale 2018. regali in bellezza per luiNatale 2018. regali in bellezza per luiNatale 2018. regali in bellezza per luiNatale 2018. regali in bellezza per luiNatale 2018. regali in bellezza per luiNatale 2018. regali in bellezza per luiNatale 2018. regali ...

Regali di Natale 2018 - i migliori gadget Hi-Tech da regalare : Tuttavia chi volesse accedere al mondo di iOS e sfruttare dunque l'enorme parco di applicazioni anche professionali disponibili o l'Apple Pencil, può fare riferimento all' iPad da 9,7 pollici . A ...